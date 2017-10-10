Трамп предложил Тиллерсону сравнить IQ

Президент США Дональд Трамп заявил, что опередил бы госсекретаря Рекса Тиллерсона по результатам теста на уровень интеллекта. Этот комментарий прозвучал после сообщений о том, что глава американской дипломатии назвал президента «придурком».

«Я думаю, это фейковые новости, но если он и правда так сказал, придется нам сравнить результаты IQ-тестов. И я вам скажу, кто выиграет», – сказал Трамп во вторник в интервью журналу Forbes.

Согласно недавним сообщениям СМИ, Тиллерсон использовал оскорбительное слово в адрес Трампа во время заседания в Пентагоне несколько месяцев назад. В последние дни Тиллерсон подтвердил свою приверженность Трампу, но не опроверг сообщения о своем комментарии.

«Я не собираюсь вдаваться в эти мелочные дела, – сказал Трамп на прошлой неделе, когда появились сообщения о его замечании в адрес Трампа. – Я просто не буду участвовать в этих попытках посеять раздор в администрации».

Тиллерсон дистанцировался от некоторых внешнеполитических заявлений Трампа, в особенности его резкой риторики в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассуждений на тему того, должны ли США вести переговоры с Пхеньяном об ограничении его ядерной программы.

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он попусту тратит время, пытаясь вести переговоры с Маленьким ракетчиком, – написал Трамп в «Твиттере» на прошлой неделе. – Побереги силы, Рекс, мы сделаем то, что нужно!

По данным NBC News, Тиллерсон подумывал подать в отставку из-за разногласий с Трампом, однако американский лидер опроверг эту информацию, назвав ее «фейковыми новостями». «Низкие журналистские стандарты. Я не подтверждаю», – сказал он.

Какими бы ни были их взаимоотношения, во вторник Трамп встретится с Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Мэттисом за рабочим обедом в Белом доме.

Во вторник Трамп выступил с резким замечанием в адрес еще одной видной фигуры в американской внешней политике – сенатора Боба Коркера, возглавляющего сенатский комитет по международным отношениям. В воскресенье Коркер заявил в интервью New York Times, что, по его мнению, Трамп воспринимает свою роль американского лидера так же, как роль ведущего реалити-шоу, разбрасываясь угрозами в адрес других стран, из-за чего США могут оказаться «на пути к третьей мировой войне».

Трамп в ответ на это написал, что газета «подставила» Коркера, записав этот разговор. «Выставили его дураком. Вот с чем мне приходится иметь дело!» – написал Трамп.

Коркер сказал в интервью: «Не думаю, что он осознает, какой эффект происходит по всему миру, когда президент Соединенных Штатов говорит такие вещи, как он, в особенности в регионе, о котором он говорит».

Трамп в воскресенье написал в «Твиттере», что Коркеру, недавно объявившему о намерении уйти на пенсию после выборов 2018 года, «не хватило смелости», чтобы баллотироваться на еще один шестилетний срок в Сенате.

Коркер немедленно отреагировал в «Твиттере»: «Обидно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых. Кто-то явно пропустил свою смену сегодня утром».

