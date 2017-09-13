Президент Трамп подчеркивает необходимость налоговой реформы

Вместе с тем Белый дом пока не может предложить подробный план изменения налогового кодекса
Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что Конгресс уже в ближайшее время должен начать обсуждение налоговой реформы. При этом глава Белого дома пока не представил свой план изменений налогового кодекса.
В серии сообщений в «Твиттере» в среду Трамп выступил в качестве инициатора реформы, заявив в обращении к законодателям, что разрушения, нанесенные ураганами «Харви» и «Ирма», требуют снижения налогов и проведения налоговой реформы «более, чем когда-либо».
«Вперед, Конгресс, вперед!», – написал президент США.
В другом сообщении в «Твиттере» Трамп подчеркнул, что процесс утверждения «самого масштабного снижения и реформы налогов в истории нашей страны скоро начнется. Быстрее, Конгресс!».
Во вторник Дональд Трамп пригласил на обед в Белом доме нескольких сенаторов, включая и троих демократов – Джо Манчина, Хейди Хейткамп и Джо Доннелли, которые, как он надеется, присоединятся к республиканскому большинству во время обсуждения налоговой реформы.
Позднее Белый дом сообщил, что встреча была «очень продуктивной и продвинувшей вперед конструктивную дискуссию».
Министр финансов Стив Мнучин и главный экономический советник президента Гэри Кон, провели серию встреч с законодателями, пытаясь разработать план налоговой реформы, которую поддержит Конгресс. Ранее республиканцам не удалось добиться отмены закона о доступном здравоохранении, принятом по инициативе администрации Барака Обамы. За первые восемь месяцев президентства Трампу пока не удалось добиться принятия ни одной крупной законодательной инициативы.
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