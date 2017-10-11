Трамп: налоговая реформа подстегнет рост на финансовых рынках

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдаемый рост на финансовых рынках только ускорится, если Конгресс примет выдвинутые им предложения по реформе налогового кодекса.

Трамп направляется в Пенсильванию, где планирует встретиться в аэропорту с группой водителей грузового транспорта, пообещав им, что предлагаемые изменения увеличат их зарплату «на 4000 долларов», хотя экономисты полагают, что этого показателя можно будет достичь лишь в течение восьми лет, с прибавками около 500 долларов в год.

Выступление Трампа перед водителями грузовиков, представителями самой распространенной профессии в 29 из 50 штатов, призвано оспорить позицию независимых аналитиков, которые убеждены, что предлагаемая республиканцами налоговая реформа будет выгодна в основном людям с наиболее высоким уровнем доходов. Аналитики настаивают на том, что в результате этой реформы некоторые из представителей среднего класса будут платить даже больше налогов, чем сейчас.

Пока Трамп раскрыл лишь некоторые подробности своего плана, в числе которых сокращение числа налоговых ставок, применимых к определенным уровням дохода с семи до трех категорий в рамках прогрессивной налоговой системы, которая предусматривает более высокие ставки для людей с более высоким уровнем дохода.

Однако контролируемый республиканцами Конгресс пока не определил, к каким уровням дохода будут применяться новые ставки, и аналитикам остается строить догадки о том, как эти изменения повлияют на конкретные категории налогоплательщиков. Трамп также хочет снизить налоги для корпораций, чтобы стимулировать рост американской экономики, крупнейшей в мире.

Перед выступлением Трамп написал в «Твиттере»: «Фондовая биржа с момента выборов 8 ноября выросла на 5,2 триллиона долларов, на 25 процентов. Уровень безработицы на минимальном уровне за 16 лет, и если Конгресс даст нам масштабные сокращения налогов (и реформы), которых я прошу, эти показатели продолжат расти семимильными шагами».

Президент также вновь выступил с нападками на два характерных объекта своей критики: на СМИ и на демократов.

«Было бы неплохо, если бы фейковые новости освещали практически беспрецедентный рост на финансовых рынках, отмеченный за время после выборов, – написал Трамп. – Нужно снизить налоги. Демократы добиваются резкого повышения налогов и мягкого пограничного режима, способствующего росту преступности. Республиканцы – крупнейшего в истории снижения налогов и строительства стены!» Речь идет о стене на границе с Мексикой, которую Трамп предлагает построить с целью ограничения нелегальной иммиграции.

Администрация Трампа, приступив к работе в январе, прогнозировала, что завершит налоговую реформу к августу, сейчас же планируется сделать это к концу года. Однако комитеты Конгресса, отвечающие за налоговые законодательства, еще не начали слушания, а демократы и республиканцы резко расходятся во взглядах относительно необходимых изменений.

В соответствии с некоторыми сценариями, снижение налогов может увеличить долгосрочный долг страны, составляющий более 20 триллионов долларов, что равносильно анафеме для многих консервативных республиканцев. Демократы призывают внести в налоговый кодекс изменения, которые пойдут на пользу в первую очередь среднему классу и малообеспеченным гражданам, а не богатым.