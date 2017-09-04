Ураган «Харви» внес коррективы в планы Белого дома

Ураган «Харви», в прошлом месяце обрушившийся на Техас и Луизиану, не только вызвал масштабные разрушения и перевернул жизни миллионов людей, но и сделал необходимым еще раз сопоставить политическую программу президента Трампа с суровой реальностью.

Поскольку усилия по восстановлению после катастрофы, вероятно, обойдутся федеральному бюджету в сотни миллиардов долларов, это может вызвать новые вопросы по поводу обещанной Трампом налоговой реформы, которая, по его словам, будет стимулировать прирост рабочих мест, а по мнению критиков, лишь существенно уменьшит налоги для корпораций и богатых граждан. Усилились и сомнения по поводу строительства давно обещанной стены на границе с Мексикой.

Еще две недели назад Трамп грозился допустить частичное закрытие правительства, если Конгресс не выделит деньги на строительство стены. Однако в свете самой разорительной в истории США природной катастрофы эта идея начинает казаться абсурдной.

«Самое большое изменение заключается именно в этом, – отмечает глава двухпартийного комитета за ответственный бюджет Майя Макгинис. – Вероятность закрытия правительства сократилась почти до нуля».

Новая стратегия Трампа, представленная министром финансов Стивом Мнучином, сочетает в себе запрос на выделение почти 8 миллиардов долларов в качестве первого транша помощи пострадавшим районам, а также законопроект о повышении потолка госдолга, который Конгресс должен принять к 29 сентября, чтобы избежать дефолта по своим финансовым обязательствам.

В воскресном интервью каналу Fox News Мнучин заявил, что эти две инициативы должны быть увязаны между собой, чтобы Техас и Луизиана как можно скорее начали получать остро необходимые средства на восстановление после урагана.

«Мы с президентом считаем, что необходима привязка к финансированию восстановления после "Харви", – сказал Мнучин. – Наш приоритет – обеспечить поступление средств. Это крайне важно. А чтобы сделать это, мы должны поднять лимит госдолга. Без повышения лимита я не уверен, что мы получим деньги, которые нужны Техасу в этом месяце, чтобы начать восстановление».

Впрочем, эта стратегия, вероятнее всего, вызовет решительное сопротивление со стороны республиканцев-консерваторов, на которых в значительной степени лежит ответственность за крах попыток отменить Obamacare. Председатель консервативного «Кокуса свободы» Палаты представителей Марк Медоуз назвал «ужасной идеей» попытку объединить повышение лимита госдолга и выделение финансирования пострадавшим штатам в один законопроект.

«Законопроект по "Харви" будет принят и так, а использовать его в качестве инструмента, чтобы заставить людей проголосовать по лимиту госдолга, неуместно», – сказал он в интервью Washington Post.