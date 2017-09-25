Трамп утверждает, что протесты футболистов не связаны с расовыми проблемами

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что отказ профессиональных футболистов вставать во время исполнения национального гимна «не имеет никакого отношения к расе», хотя многие спортсмены сами говорили, что делают это в знак протеста против расизма и жестокости полиции в отношении меньшинств в США.

Сотни игроков, тренеров и владельцев команд в воскресенье бросили вызов Трампу, встав на одно колено и сомкнув руки во время исполнения гимна в начале 14 матчей, вместо того, чтобы встать положа руку на сердце, как приято делать в знак уважения к флагу и стране.

Трамп недавно призвал Национальную футбольную лигу уволить игроков (преимущественно афроамериканцев), которые отказываются вставать во время исполнения национального гимна, традиционно исполняемого в начале большинства любительских и профессиональных спортивных мероприятий в США, а также предложил фанатам бойкотировать популярные матчи НФЛ, осенью проходящие каждое воскресенье.

«Вставание на колени не имеет никакого отношения к расе, – написал Трамп в «Твиттере». – Это вопрос уважения к нашей Стране, Флагу и Национальному гимну. НФЛ должна это уважать!»

Американский лидер добавил: «Многие освистали игроков, которые вчера встали на колени (а их было в процентном отношении немного). Это фанаты, требующие уважения к нашему Флагу!»

По словам Трампа, он гордится тем, что участники гоночных соревнований NASCAR, большинство из которых – белые, решили не принимать участие в этой протестной акции: «Они не хотят мириться с неуважением к нашей Стране и Флагу, и они недвусмысленно об этом заявили!»

Многие владельцы команд НФЛ, по меньшей мере двое из которых выделили по миллиону долларов на церемонию инаугурации Трампа, опубликовали заявления в поддержку протеста игроков, не вняв призыву президента уволить их, а некоторые присоединились к протесту на поле во время исполнения гимна.

Один из ведущих квотербеков НФЛ, Том Брэди из команды New England Patriots, в понедельник сказал в интервью: «Я определенно не согласен с тем, что сказал Трамп. Мне кажется, это только сеет раздор… Как я уже говорил, я просто хочу поддержать своих товарищей по команде. Я не из тех кто говорит: то неправильно, это правильно. Я верю в то, во что верю. Я верю в единение, уважение, любовь и доверия. Эти ценности привили мне мои родители».