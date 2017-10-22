Трамп: мои твиты побуждают чиновников «делать то, что они должны делать»

Президент Дональд Трамп заявил, что его частые перебранки в «Твиттере» с официальными лицами со всего политического спектра США иногда подталкивают чиновников к тому, «чтобы делать то, что они должны делать».

«Скажу честно, иногда это помогает», – заявил Трамп в интервью ведущей телеканала Fox News Марии Бартиромо. Интервью вышло в эфир в воскресенье и касалось широкого круга вопросов.

Республиканские законодатели часто призывают Трампа прекратить столь часто высказываться через «Твиттер», но он сказал: «Сомневаюсь, что я был бы здесь, если бы не социальные сети».

По его словам, он видит в социальных сетях инструмент для донесения своих взглядов без фильтра традиционных общенациональных СМИ, поскольку там есть «фейковые медиа».

«СМИ относятся ко мне очень несправедливо, – сказал он. – Кроме того, нужно поддерживать интерес людей».

«Знаете, что я обнаружил? – добавил он. – Люди, которые не хотят, чтобы я писал в «Твиттере» – это враги. Люди, которым не нравится, что случилось со мной, что я выиграл выборы и все это».

«Не думаю, что я пойду на такой риск, – продолжил президент. – Кроме того, мы набираем на этом очки. Большие очки. Я могу выразить свои взгляды, когда кто-то выражает, возможно, ложные взгляды».

«Это работает. Похоже, это работает. Я имею в виду, это не совсем традиционный путь», – сказал он.

В воскресенье Трамп выступил с новыми атаками на члена Палаты представителей из Флориды демократа Фредерику Уилсон, утверждавшую, что Трамп заявил вдове американского солдата, убитого в Нигере, что он «знал, на что идет», когда поступал на службу.

«Чокнутая конгрессвумен Уилсон – это подарок, который не устает радовать Республиканскую партию, и катастрофа для демократов. Понаблюдайте за ней в действии и голосуйте за республиканцев».



В интервью Трамп заявил, что хочет, чтобы Конгресс оперативно принял решение по сокращению налогов и налоговой реформе.

«Я хочу, чтобы это было сделано до конца года, но буду очень разочарован, если на это уйдет столько времени», – сказал он.