Трамп не намерен отказываться от «Твиттера»

Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что собирается и дальше высказывать свои мысли в соцсетях.

«Только фейковые новости и враги Трампа хотят, чтобы я перестал пользоваться социальными сетями (110 миллионов человек), – написал Трамп в своем «Твиттере». – Это для меня единственный способ донести до людей правду!»

Впрочем, вопреки заявлению Трампа, крупные американские СМИ, которые он зачастую пренебрежительно называет «фейковыми новостями», не призывали его отказываться от соцсетей. Напротив, они нередко цитируют твиты президента и считают их удобной возможностью заглянуть в его мысли в любой момент – будь то раннее утро или поздний вечер.

При этом некоторые представители Белого дома и конгрессмены критиковали Трампа за пристрастие к «Твиттеру», где он за первые полгода своего президентства опубликовал почти тысячу постов.

В «Твиттере» Трампа есть высказывания самого разного рода: от поздравлений победителям спортивных соревнований и обращений к различным организациям до едких комментариев в адрес конгрессменов, отказывающихся поддерживать его политические инициативы, и СМИ, освещающих его деятельность в неблагоприятном ключе.

Также Трамп любит обращать внимание на события, случившиеся за время его президентства.

Так, во вторник он написал: «На фондовом рынке сегодня новый рекорд (опять) – 22 000. Было 18 000 всего полгода назад, в день выборов. А СМИ редко об этом упоминают. Корпорации еще никогда не зарабатывали столько, сколько сейчас… На рынке труда начинается всплеск, смотрите!»

Иногда твиты Трампа удивляют даже его помощников: так, на прошлой неделе он написал, что планирует отменить правило, введенное при его предшественнике Бараке Обаме, и запретить трансгендерам служить в вооруженных силах США.

Как выяснилось, Министерство обороны и законодатели, отвечающие за военные вопросы, не были в курсе его планов, а детали его реализации по-прежнему остаются неясными.

Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома, отставного генерала морской пехоты Джона Келли, который вступил в должность в понедельник, и поручил его навести порядок в администрации, работа которой зачастую выглядит хаотичной.

Однако, судя по твиту Трампа о соцсетях, перемены в Белом доме не затронут его привычку выражать свои мысли в коротких сообщениях в «Твиттере».