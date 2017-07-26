Трамп вновь подверг критике генпрокурора Сешнса

Президент США Дональд Трамп в среду вновь выступил с критикой в адрес генерального прокурора Джеффа Сешнса, усомнившись в способности главы правоохранительной системы выполнять свои обязанности.

В нескольких сообщениях в «Твиттере» Трамп задался вопросом, почему Сешнс до сих пор не уволил Эндрю Маккейба, исполняющего обязанности главы ФБР. Президент назвал Маккейба другом экс-главы ФБР Джеймса Коми, смещенного со своего поста по решению президента в то время, когда он руководил расследованием о вмешательстве России в президентскую кампанию.

Трамп заявил, что в прошлом году Маккейб возглавлял следственную группу, которая не нашла состава преступления в действиях Хиллари Клинтон, использовавшей с 2009 по 2013 год частный компьютерный сервер для служебной переписки. По словам президента, Маккейб «получил большие суммы (700 000 долларов) на политическую кампанию своей жены от Хиллари Клинтон и ее представителей».

Деньги, о которых упомянул Трамп, были выделены одним из соратников Клинтон, губернатором штата Вирджиния Терри Макалиффом на завершившиюся неудачей избирательную кампанию Джилл Маккейб, претендовавшей на место в Сенате штата Вирджиния.

По сообщениям американских СМИ, сотрудники Белого дома неоднократно просили президента прекратить ежедневную критику Сешнса, кооторый первым из американских политиков выступил с публичной поддержкой Трампа.

Тем не менее, в течении последних дней президент продолжил атаки на Сешнса, что стало грубым нарушением принятых в Вашингтоне норма и правил. Со своей стороны, сотрудники генеральной прокуратуры передали в Белый дом сообщение о том, что Джефф Сешнс не собирается добровольно покидать свой пост.