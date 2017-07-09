Трамп заявил, что «надавил» на Путина в вопросе о вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он «дважды сильно надавил на российского президента Владимира Путина в связи с российским вмешательством в прошлогодние выборы в США» и что «пришло время конструктивно работать» с Москвой.

В серии комментариев в «Твиттере», написанных по возвращении с саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, Трамп отметил, что Путин резко отрицал какую бы то ни было причастность к вмешательству в выборы. Президент США сообщил, что он и президент РФ обсудили вопрос о формировании непроницаемого подразделения по обеспечению кибербезопасности, призванного защищать от хакерских атак против выборов и многих других негативных вещей.

Однако одновременно с этим госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Киеве, что российское вмешательство на выборах в ноябре по-прежнему является препятствием для улучшения отношений между двумя странами.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил телеканалу Fox News, что Трамп «совершенно не поверил Путину, отрицавшему вмешательство на выборах».

В одном из твитов Трамп заявил, что «уже выразил свое мнение» по поводу вмешательства на выборах. Очевидно, он имел в виду свое заявление на пресс-конференции в Варшаве несколько дней назад. Тогда он сказал: «Я думаю, это была Россия, и я думаю, что это могли быть другие люди и другие страны. Многие люди могли вмешаться».

Трамп уже несколько месяцев работает на фоне расследований утверждений о том, что его предвыборный штаб вступал в сговор с российскими властями, чтобы помочь ему победить в борьбе за Белый дом. Следователи также пытаются установить, имело ли место воспрепятствование правосудию, когда президент уволил директора ФБР Джеймса Коми, который в тот момент возглавлял расследование действий России. Многочисленные расследования ведутся в Конгрессе, а уголовное расследование возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер – еще один бывший директор ФБР.

Трамп назвал саммит лидеров крупнейших экономик мира «большим успехом для США», сказав, что он «пояснил, что США должны внести поправки во многие неудачные торговые соглашения, которые они заключили», и что договоренности будут переработаны.

Он не упомянул о крупном соглашении, достигнутом ЕС с Японией, о котором было объявлено на днях, или о том, что другие 19 участников саммита выразили несогласие с решением Трампа о выходе из международного соглашения о снижении выбросов парниковых газов, заключенного в Париже в 2015 году.

Трамп назвал успехом свое соглашение с Путиным о прекращении огня в некоторых районах Сирии, которое, по его словам, позволит спасти жизни людей в непрекращающейся гражданской войне в этой стране.

В своих твитах американский лидер также вернулся к двум своим любимым темам – атакам на СМИ и на находящихся в оппозиции демократов.

По его словам, «фейковые новости» завысили количество американских разведывательных ведомств, которые пришли к выводу о том, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы повысить шансы Трампа на победу над бывшим госсекретарем, демократом Хиллари Клинтон. Трамп заявил, что таких ведомств было 4, а не 17.

Трамп вновь задался вопросом, почему его предшественник, президент Барак Обама, «ни сделал НИЧЕГО, когда получил информацию» о российском вмешательстве в августе, за три месяца до выборов.

Через несколько недель после выборов в ответ на вмешательство Москвы на выборах Обама выдворил 35 российских дипломатов и закрыл две российских дипломатических резиденции, которые, по утверждениям США, использовались для сбора разведывательной информации.

Трамп заявил, что он и Путин не обсуждали санкции, и что с ними «ничего не будет сделано», пока «проблемы» с российским военным вмешательством в Украине и Сирии «не будут решены».

Трамп также заявил, что ФБР и ЦРУ 13 раз получали отказ в ответ на запросы о предоставлении возможности проверить компьютеры Национального комитета Демократической партии, которые были взломаны российской стороной. Впоследствии организация WikiLeaks опубликовала тысячи электронных писем главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Переписка вскрыла закулисные усилия сотрудников Демократической партии, направленные на то, чтобы помочь Клинтон победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.

Клинтон назвала почти ежедневную публикацию писем за несколько недель до выборов одной из причин своего поражения, несмотря на национальные опросы, предсказывавшие ее победу.