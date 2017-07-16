Трамп обвинил СМИ в «искажении демократии» при освещении встречи его сына с юристом из РФ

Президент Дональд Трамп в воскресенье подверг критике американские СМИ, обвинив их в «искажении демократии» в публикациях о прошлогодней встрече его старшего сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как он считал, передаст ему разоблачительную информацию о демократическом кандидате Хиллари Клинтон накануне выборов 2016 года.

Находясь на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, президент опубликовал серию твитов, в которых выступил в защиту Дональда Трампа-младшего, который встретился с Весельницкой в июне 2016 года – после того, как посредник сообщил, что она является адвокатом российского правительства, которая может предложить ему информацию в рамках усилий Москвы по поддержке Трампа в борьбе с Клинтон.

В одном из твитов Трамп написал: «Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы для дебатов и удалять 33 тысячи электронных писем, но СМИ фейковых новостей презрительно отзываются о моем сыне Доне?»

Трамп имел в виду переписку, которую Клинтон удалила с личного сервера во время работы госсекретарем. Кроме того, ее заранее ознакомили с вопросами для одних из дебатов с соперником в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые она проиграла Трампу.

«Со своими фальшивыми анонимными источниками, крайне тенденциозными и даже сфальсифицированными материалами, фейковые новости искажают демократию в нашей стране!» – написал Трамп.

Ассоциация корреспондентов Белого дома отвергла критику Трампа.

«Свободная и независимая пресса в действительности имеет решающее значение для демократии», – говорится в заявлении ассоциации.

Ситуация с вопросами на дебатах стала достоянием общественности лишь в результате взлома файлов Национального комитета Демократической партии – операции, которая, по мнению американской разведки, направлялась лично президентом России Владимиром Путиным в попытке помочь Трампу.

Портал WikiLeaks опубликовал тысячи похищенных электронных писем накануне выборов. Многие письма вскрыли неприглядные закулисные усилия сотрудников Демократической партии, направленные на то, чтобы помочь Клинтон добиться официального выдвижения кандидатом от партии. Она частично возлагает вину за свое поражение на публикацию этих писем.

В другом твите Трамп поблагодарил бывшего советника по избирательной кампании Майкла Капута за его показания в Комитете Палаты представителей по разведке. Трамп написал, что Капуто «очень мощно» заявил, что он знает, что никакого сговора между штабом Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании не было.

Трамп пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях российского вмешательства в президентские выборы, называя их «охотой на ведьм» и оправданием демократами поражения Хиллари Клинтон. Джей Секулов – один из адвокатов Трампа – заявил в воскресенье, выступая в программе ABC News, что, по его мнению, проводимые расследования не приведут к тому, что Трампу придется давать показания по данному делу, хотя сам Трамп ранее сказал, что сделает это в случае необходимости.