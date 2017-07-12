Трамп: Белый дом «функционирует превосходно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом «функционирует превосходно» – вопреки сообщениям о хаосе в администрации, начавшемся из-за рассказа старшего сына президента о встрече с российским адвокатом, которая предлагала ему компромат на Хиллари Клинтон.

Как сообщают СМИ, президент, у которого во вторник был относительно свободный график, выразил резкое недовольство при просмотре телевизионных репортажей о переписке Трампа-младшего с посредником адвоката об этой встрече, которая состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Однако сам Трамп заявил, что его администрация сосредоточена на таких задачах, как реформа здравоохранения, сокращение налогов и «многом другом». «У меня мало времени на просмотр телепрограмм», – заявил он.

В одном из комментариев в «Твиттере» президент возмутился, не уточнив, о чем именно идет речь: «Почему те же стандарты не работают в отношении демократов. Посмотрите, что сошло с рук Хиллари Клинтон. Безобразие!»

Он также отметил достижения своей администрации, заявив, что группировка «Исламское государство» «пустилась в бега и вскоре будет вытеснена из Сирии и Ирака», число нелегальных переходов через границу резко сократилось (на 75%), а подразделения преступной группировки MS-13 уничтожаются.