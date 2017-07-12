Трамп с похвалой отозвался о реакции сына на историю о компромате на Клинтон

Президент США Дональд Трамп в среду вновь назвал вопросы о связях между его предвыборным штабом и Россией «величайшей охотой на ведьм в истории».

Трамп выступил с таким заявлением в «Твиттере» на следующий день после того, как его старший сын опубликовал электронную переписку, где излагается, как он и другие приближенные Трампа встретились с российским адвокатом в активном поиске компромата на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Во вторник вечером Дональд Трамп-младший сказал в интервью Fox News, что не рассказывал отцу об этой встрече, и назвал «нелепыми» подозрения о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией.

В своих твитах в среду Трамп похвалил выступление сына.

«Мой сын Дональд вчера отлично справился. Он держался открыто, прозрачно и невинно», – написал Трамп.

Ранее президент прокомментировал ситуацию лишь в одном заявлении, которое зачитал его пресс-секретарь. Трамп назвал своего сына «человеком высшего качества», но скандал с перепиской напрямую не упомянул.

По словам корреспондентов «Голоса Америки» на Капитолийском холме, сообщения о том, что Дональд Трамп-младший активно пытался получить компромат на Клинтон перед выборами, потрясли Конгресс и вызвали бурную реакцию, в особенности у демократов.

Трамп-младший опубликовал переписку во вторник утром, узнав, что газета New York Times готовит публикацию об этом. Речь идет о переписке с британским пиарщиком Робом Голдстоуном, который представлял российского адвоката Наталью Весельницкую, встретившуюся с сыном президента вскоре после того, как его отец получил номинацию.