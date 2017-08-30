Кремль подтвердил получение письма от юриста Трампа о строительном проекте

Российские власти подтвердили, что советник Дональда Трампа связывался с ними по поводу приостановленного строительства небоскреба в Москве во время предвыборной кампании 2016 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в среду, что получил электронное письмо от личного адвоката Трампа Майкла Коэна о возобновлении строительства «Башни Трампа» в Москве.

«Я подтверждаю, что к нам среди общего объема мейлов приходил и такой от господина Майкла Коэна. Это действительно было», – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

По словам Пескова, он не ответил не письмо, поскольку этот вопрос не входит в компетенцию пресс-секретаря, и не обсуждал эту тему с Путиным.

Коэн сказал комитету по разведке Палаты представителей, расследующему российское вмешательство в прошлогодние выборы, что компания Трампа пыталась возобновить строительный проект в Москве. Согласно документам, поданным в Конгресс в понедельник, запрос о помощи поступил от Коэна к Пескову в январе 2016 года.

«Поскольку этот проект очень важен, я прошу вас о содействии. Я со всем уважением прошу, чтобы кто-нибудь, предпочтительно вы, связался со мной, чтобы обсудить конкретные детали, а также организовать встречи с соответствующими людьми», – написал Коэн.

По словам юриста, проект был приостановлен по ряду причин.

Письмо Коэна представляет собой наиболее явный пример попытки взаимодействия с высокопоставленным представителем российских властей со стороны приближенного Трампа.

Международный конгломерат Трампа Trump Organization в понедельник опубликовал заявление по этому поводу.

«Чтобы прояснить ситуацию, у Trump Organization никогда не было недвижимости или интересов в России», – говорится в заявлении. При этом два года назад Трамп подписал не имеющее обязательного характера «письмо о намерениях» по поводу проекта в Москве.