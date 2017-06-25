Трамп: республиканцам нужно пройти «по очень узкой тропе» для отмены Obamacare

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему и его однопартийцам-республиканцам предстоит пройти «по очень узкой тропе» в попытках отменить реформу здравоохранения, предпринятую по инициативе бывшего президента Барака Обамы.

В интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье, Трамп предположил, что эти усилия увенчаются успехом, но признал, что в ближайшие дни предстоит проделать сложную работу «по выбору плана, который понравится всем».

При этом он заявил, что альтернативой изменениям политики США в области здравоохранения является крах закона, получившего название Obamacare.

Лидеры Сената планируют в четверг вынести на голосование законопроект,который отменяет требование к американцам под угрозой штрафа обзаводиться медицинской страховкой и постепенно сокращает федеральные субсидии малоимущим на покупку страховки. Документ также предусматривает сокращение налогов на богатых и уменьшение финансирования федеральной программы медицинского обслуживания малоимущих и инвалидов на несколько сотен миллиардов долларов в течение нескольких лет.

Однако республиканцы обладают лишь 52 голосами в 100-местном Сенате, а все демократы, как ожидается, проголосуют против предложения республиканцев. Это означает, что для одобрения законопроекта против него может проголосовать не более двух республиканцев. Если голоса сенаторов разделятся поровну, 50 «за» и 50 «против», то решающим станет голос вице-президента США Майка Пенса.