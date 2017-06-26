Трамп обвинил демократов в блокировании усилий по отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в «обструкционизме» в связи с их нежеланием помочь республиканцам в отмене реформ в сфере здравоохранения, проведенных по инициативе экс-президента Барака Обамы.

В то время, как республиканцы в Сенате на этой неделе надеются, наконец, выполнить данное еще семь лет назад обещание отменить так называемую программу Obamacare, Трамп написал в «Твиттере»: «У демократов нет политической программы или идей. Они только оттягивают решения и жалуются. ObamaCare – дело их рук!»

Президент также написал: «Сенатор-республиканцы очень напряженно работают, чтобы добиться результата, без какой-либо помощи со стороны демократов. Это непросто! Может, пусть OCare просто катится в пропасть!»

Тем временем сенаторы-республиканцы, поддерживающие законопроект о замене Obamacare ждут официальной оценки этого плана от независимого Бюджетного управления Конгресса, которое, как ожидается, рассчитает, в какую сумму обойдется та инициатива государству и сколько людей потеряют страховку в случае ее принятия.

Ранее Управление подсчитало, что в случае принятия законопроекта, с трудом получившего одобрение Палаты представителей в прошлом месяце, страховку потеряют 23 миллиона человек. Законопроект, рассматриваемый в Сенате, представляет собой усовершенствованную версию этого предложения.

Трамп в воскресенье признал, что ему и сенаторам-республиканцам придется пройти по «очень узкой тропе», чтобы добиться принятия очередного плана отмены и замены Obamacare.