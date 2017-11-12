Трамп подвергся критике за заявления о Путине и вмешательстве РФ в выборы

Два бывших руководителя американской разведки в воскресенье подвергли критике президента США Дональда Трампа, заявившего, что он верит тому, что президент России Владимир Путин «считает, что он и Россия не вмешивались» в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, выступивший по телеканалу CNN вместе с бывшим директором Национальной разведки Джеймсом Клэппером, заявил, что первоначальное указание Трампа на то, что он верит Путину, показывает, что «зарубежные лидеры могут использовать Дональда Трампа в своих целях, апеллируя к его эго и пользуясь его неуверенностью, что очень-очень тревожно с точки зрения национальной безопасности».

Клэппер заявил, что Россия представляет собой очевидную угрозу США и предполагать обратное – «значит подвергать опасности эту страну».

В субботу Трампу был задан вопрос, поднимал ли он вопрос о российском вмешательстве в выборы в беседе с Путиным во Вьетнаме, где они принимали участие в саммите АТЭС.

«Он сказал, что не вмешивался, – ответил Трамп. – Я спросил его еще раз. Сколько еще можно спрашивать об этом?»

«Все это было устроено демократами», – продолжил Трамп, критически высказавшись о бывших руководителях разведки, включая Бреннана и Клэппера.

«Они политические интриганы. Посмотрите и увидите Бреннана, Клэппера и [Джеймса] Коми. Про Коми уже известно, что он лжец и организовывал утечки», – сказал Дональд рамп, имея в виду бывшего директора ФБР, увольнение которого в начале президентского срока Трампа вызвало острые дискуссии.



«Вы видите это, а потом видите президента Путина, который решительно, категорически заявляет, что не имеет к этому никакого отношения», – сказал Трамп.

Слова Трампа вызвали немедленное осуждение.

Сенатор Джон Маккейн, республиканец, часто критикующий президента, заявил, что «ставить слова полковника КГБ выше слов американской разведки никак не соответствует принципу “Америка на первом месте”».

«Владимир Путин не руководствуется интересами Америки. Верить в обратное – значит не только быть наивным, но и подвергать угрозе нашу национальную безопасность», – добавил Маккейн.

Самый высокопоставленный демократ в Комитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил в субботу, что президент понимает правду о российском вмешательстве, но решил «принять» опровержение, исходящее от Путины, а не «прочные доказательства наших собственных разведывательных ведомств».

Бывший директор Агентства национальной безопасности Майкл Хайден написал в «Твиттере» в субботу: «У меня такой вопрос: кто представляет позицию правительства США – президент или ЦРУ?».

«ЦРУ только что сообщило мне, что директор поддерживает и всегда поддерживал выводы разведывательного сообщества, сделанные в январе 2017 года в документе «Оценка российских действий и намерений на недавних выборах в США», – продолжал Хайден. – Выводы разведки по поводу российского вмешательства на выборах не изменились».

В воскресенье Трамп пояснил, что он имел в виду, что Путин был искренен, когда отрицал вмешательство России.

«А верю я этому или нет – я поддерживаю наши ведомства, – заявил Трамп. – Поскольку сейчас их возглавляют хорошие люди, я очень доверяю нашим разведывательным ведомствам».

Сотрудничество с Россией

В воскресенье Трамп также повторил свою позицию, что «поддержка дружественных отношений с Россией, вместо того чтобы постоянно бороться с ними, это ценность для всего мира и ценность для нашей страны, а не недостаток».

Ранее в воскресенье президент написал в «Твиттере»: «Фейковые новости помнят о том, что мошенница Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, упрашивала Россию быть нашим другом… Обама тоже пытался, но у него была нулевая «химия» с Путиным».

По пути из Дананга в Ханой Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что совместное заявление по Сирии, которое выпустили он и Путин, «спасет жизни огромного числа людей».

В заявлении, которое сначала было опубликовано Кремлем, говорится, что лидеры двух стран «подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта».

В нем также отмечается, что Путин и Трамп «договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и Российской Федерации, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ».



Путин заявил журналистам в Дананге в субботу, что совместное заявление имеет очень большое значение, поскольку подтверждает принципы борьбы с терроризмом.

Говоря о российском лидере, Трамп сказал: «У нас, кажется, хорошие ощущения друг от друга, хорошие отношения, учитывая, что мы не очень хорошо знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения».

Трамп также заявил, что Россия может оказать США большую помощь в решении северокорейской ядерной проблемы: «Речь идет о жизнях миллионов и миллионов людей. Это не детские игрушки, это серьезная вещь. И если Россия поможет нам, вместе с Китаем, то проблема решится гораздо быстрее».

Однако Трамп признал, что не обсуждал с российским лидером ракетно-ядерную программу Северной Кореи. «Я не говорил с президентом об этом, поскольку у нас были лишь эти маленькие сегменты, когда мы говорили о Сирии».

Выступая перед журналистами, Путин сказал: «В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили». При этом он посетовал на то, что у них было мало времени на саммите АТЭС, чтобы поговорить подробно. Он добавил, что было бы полезно, если российская и американская команды могли сесть и обсудить весь комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Путин назвал Трампа воспитанным и комфортным в общении человеком, отметив, что их диалог был в высшей степени корректным.

Ответные меры в связи с требованиями к RT

Российский лидер предупредил, что Москва предпримет ответные меры в связи с требованием американской стороны к российскому телеканалу RT зарегистрироваться в США в качестве иностранного агентства.

Путин назвал действия США атакой на свободу слова и предупредил, что ответные меры будут адекватными и зеркальными.

Российские официальные лица и СМИ называют в качестве наиболее вероятных объектов для этих ответных мер CNN, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голос Америки».