Губернатор Пуэрто-Рико просит Трампа отнестись к жителям территории так же, как к другим американцам

В Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росельо. По итогам встречи состоялась пресс-конференция, в ходе которой президент высоко оценил ход восстановительных работ и подчеркнул масштабы помощи, которую федеральное правительство оказало и продолжает оказывать территории, пострадавшей от разрушительного урагана «Мария».

Как сообщалось ранее, губернатор намерен сказать президенту Трампу, что население Пуэрто-Рико хочет «равного отношения» при преодолении последствий стихийного бедствия.

Пуэрто-Рико, остров в Карибском море, расположенный в 1 600 км к юго-востоку от континентальной территории США, по-прежнему страдает от последствий стихии: менее 20 процентов из 3,4 миллиона жителей территории имеют доступ к электричеству, а 35 процентов до сих пор не имеют питьевой воды.

В преддверии встречи с Трампом Росельо сказал, что собирается изложить президенту, каковы самые неотложные нужды острова: прежде всего, помощь в восстановлении больниц, продовольствие, медикаменты и вода, а также восстановление инфраструктуры.

Помощь федерального правительства жителям пострадавших от ураганов южных штатов в целом получает положительную оценку, однако ситуация с Пуэрто-Рико оказалась более проблематичной.

«Это наша общая беда, – сказал Росельо.– Нам нужно равное отношение».

По его словам, Пуэрто-Рико необходимы ресурсы для восстановления и без того шаткой инфраструктуры, которая серьезно пострадала от шторма, обрушившегося на остров 20 сентября

«Если мы не сосредоточимся на долгосрочных перспективах, нас ждут еще более серьезные проблемы», – сказал Росельо.

Он в целом положительно оценивает усилия федерального правительства, однако мэр столицы и крупнейшего города территории, Сан-Хуана, Кармен Юлин Крус-Сото нередко критиковала реакцию Трампа.

Росельо и другие оправдывают относительно медленную реакцию Управления по чрезвычайным ситуациям логистическими сложностями.

Однако Крус-Сото заявила: «Это самое нелепое и оскорбительное оправдание. Самая могущественная держава в мире не может доставить помощь на остров величиной 100 на 35 миль? Они просто не хотят привозить помощь. Невозможно представить себе, чтобы они не могли, а значит, они просто не хотят».

Конгресс рассматривает возможность выделить Пуэрто-Рико экстренную помощь в размере 4,9 миллиарда долларов. Территория еще до урагана накопила долг в размере 124 миллиардов долларов и подала заявление о банкротстве. Росельо просит выделить еще 4,6 миллиарда долларов на восстановление.

Трамп выражает смешанные чувства по поводу оказания помощи острову, заявляя, что федеральное правительство будет помогать столько, сколько потребуется, но при этом подчеркивая, что помощь не может быть «бесконечной». Ранее в этом месяце он посетил остров, чтобы лично оценить ход восстановительных работ, и в какой-то момент бросал в толпу жителей рулоны бумажных полотенец.