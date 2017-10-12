Трамп: федеральная помощь Пуэрто-Рико не будет бесконечной

Президент США Дональд Трамп предупредил Пуэрто-Рико, что федеральная помощь пострадавшей от урагана территории не будет предоставляться бесконечно.

«Мы не можем вечно держать в Пуэрто-Рико FEMA (Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям), военных и службы экстренного реагирования, которые проделали невероятную работу (в самых сложных условиях)», – написал в четверг Трамп в своем Твиттере.

Трамп также процитировал заявление телеведущей Sinclair Broadcasting Group Шерил Аткинсон, которая, по его словам, возложила вину за плачевное финансовое состояние Пуэрто-Рико на саму территорию.

«"В Пуэрто-Рико пережили ураганы, а теперь назревает финансовый кризис, в котором виноваты они сами", сказала Шерил Аткинсон. Полное отсутствие ответственности, говорит губернатор. Электроснабжение и вся инфраструктура были в катастрофическом состоянии еще до ураганов. Конгресс решит, сколько средств выделить…»

Финансовое положение Пуэрто-Рико усугублялось на протяжении некоторого времени, в связи с чем в мае власти территории заявили о банкротстве и начали работать с Конгрессом над реструктуризацией долга, составляющего более 120 миллиардов долларов. Однако после того, как значительная часть острова была разрушена в результате урагана «Мария», финансовый кризис превратился в гуманитарный.

Восстановление идет медленно – многие из 3,4 миллиона жителей по-прежнему не имеют доступа к базовым услугам – таким, как водо- и электроснабжение.

Министерство обороны в среду заявило, что спустя две недели после урагана «Мария» 89 процентов жителей острова по-прежнему живут без электричества. По данным сайта, созданного властями Пуэрто-Рико, к сотовой связи имеют доступ около половины жителей. По данным на 10 октября, 43 из 72 больниц Пуэрто-Рико работают без электричества.

Число жертв урагана «Мария» возросло до 45, а 113 человек числятся пропавшими без вести, сообщает официальный представитель Департамента общественной безопасности Пуэрто-Рико Карикия Ортис.

Отвечая на последние твиты Трампа о Пуэрто-Рико, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что жители острова заслуживают получить полную поддержку правительства США, которую получили Техас, Флорида и другие южные штаты, пострадавшие от недавних ураганов «Харви» и «Ирма».

«Территория все еще разорена, американцы продолжают умирать. Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям должно оставаться там, пока работа не будет выполнена», – написал Шумер в Твиттере.

Хотя жители Пуэрто-Рико являются гражданами США, они, как и население других территорий США, не могут участвовать во всеобщих президентских выборах, если не становятся жителями одного из 50 штатов.

По данным Национального управления архивов и документации, эти граждане «не могут голосовать на президентских выборах», если официально не проживают в одном из штатов США или округе Колумбия.

Несмотря на это, в соответствии с Законом об иммиграции и национальной принадлежности, уроженцы Пуэрто-Рико обладают американским гражданством по праву рождения, как и любой человек, рожденный в одном из 50 штатов.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло подчеркнул статус жителей острова, когда в прошлом месяце обратился за федеральной помощью.

«Пуэрто-Рико, являющаяся частью США, может оказаться в ситуации гуманитарного кризиса, – заявил он. – Во избежание этого, признайте, что мы, пуэрториканцы, являемся гражданами США. Когда речь идет о катастрофе, ко всем нужно относиться одинаково».