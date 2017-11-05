Рейтинги Трампа – на рекордно низком уровне для президентов за последние 70 лет

Доля американцев, не одобряющих работу президента Дональда Трампа, по-прежнему значительно превышает число тех, кто им доволен.

Очередной совместный опрос Washington Post и АВС News показал, что 59 процентов американцев не довольны тем, как Трамп выполняет свою работу в Белом доме. При этом 37 процентов одобряют деятельность президента. На днях исполняется год с тех пор, как Трамп был избран президентом. Он вступил в должность в январе.

Газета отмечает, что рейтинги Трампа «очевидным образом ниже, чем рейтинги любого предыдущего главы исполнительной власти в аналогичный момент их президентства на протяжении 70-летней истории таких опросов».

Иллюстрируя глубокий политический раскол в США, половина из тех, кто недоволен Трампом, заявили, что крайне недовольны его работой.

Результаты опроса Washington Post/ABC сообразуются с другими недавними социологическими исследованиями, касающимися деятельности Трампа. Так, служба Gallup, отслеживающая национальные политические настроения в США, сообщила в пятницу, что, по ее данным, работу Трампа не одобряют 56 процентов американцев, а одобряют – лишь 39 процентов. Аналогичные показатели в опросе Квиннипэкского университета, проведенного три недели назад: 56 процентов и 39 процентов соответственно.

Через 100 дней после вступления Трампа в должность, в конце апреля, 42 процента американцев считали, что Трамп справляется со своей работой, но теперь этот показатель снизился до 35 процентов, согласно опросу Washington Post/АВС.

В сообщении Washington Post говорится, что 65 процентов опрошенных оценили достижения Трампа, как «небольшие» или «незначительные или нулевые».

Опрос также показал, что 51 процент американцев не доверяют реакции Трампа на угрозу, исходящую от Северной Кореи в связи с усилиями Пхеньяна по созданию ядерного оружия.

Washington Post отмечает, что половина всех американцев считает, что президент предвзято относится к чернокожим, а более половины, 55 процентов, полагают, что он предвзято относится к женщинам.

Однако из тех, кто голосовал за Трампа на выборах, 91 процент по-прежнему одобряют его работу.

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября. Его погрешность составляет 3,5 процентных пункта.