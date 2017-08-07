Трамп заявил, что его политическая база увеличилась и стала прочнее

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его политическая база «намного больше и прочнее, чем когда-либо», хотя последние опросы свидетельствуют об ее эрозии.

Трамп, находящийся в рабочем отпуске на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, опубликовал серию твитов, в которых пренебрежительно отозвался о результатах опросов, называв их продуктом «фейковых новостей». По словам президента, политические митинги, проведенные им в нескольких штатах, где он победил на выборах, демонстрируют, что он по-прежнему популярен. Трамп добавил, что ряд факторов «еще больше консолидировал его базу, и это никогда не изменится».

Последние опросы показывают, что лишь около трети американцев одобряет деятельность Трампа за первые шесть с половиной месяцев его президентства, а среди избирателей, отдавших за него свой голос, популярность президента падает.

Однако Трамп заявил, что рекордные показатели на основных биржах страны, укрепление пограничной безопасности, рост на рынке труда, дерегулирование бизнеса и утверждение судьи-консерватора в Верховный суд свидетельствуют о его успехе.

По словам президента, «трудно поверить», что его политическая база «становится еще прочнее», несмотря на то, что в течение нескольких месяцев СМИ активно освещают «фальшивую историю о сговоре с Россией».

В Вашингтоне ведется сразу несколько расследований, призванных установить, действительно ли приближенные Трампа вступали в сговор с российскими властями, чтобы помочь ему победить демократа Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, в прошлом глава ФБР, ведет уголовное расследование и созвал большое жюри присяжных, чтобы заслушать свидетельские показания о контактах между предвыборным штабом и Россией, а также по делу о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны Трампа при увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу до Мюллера.

Проведенный на прошлой неделе опрос университета Куиннипиак показал, что неодобрительно оценивают работу Трампа в Белом доме61 процент американцев, одобрительно – лишь 33 процента. Это самый низкий показатель для американского лидера в первые месяцы президентства. Другие опросы также показывают, что рейтинг одобрения Трампа составляет менее 40 процентов.

Опрос университета Куиннипиак также выявил снижение популярности Трампа среди его основного электората – белых избирателей без высшего образования. В этой демографической группе его одобрительно оценивают 43 процента респондентов, 50 же недовольны его работой. На выборах 66 процентов представителей этой демографической группы предпочли Трампа Клинтон.

В другой серии твитов Трамп выступил с критикой в адрес сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, который заявил в эфире CNN, что «нельзя преуменьшать или недооценивать атаку России» на прошлогодние выборы.

Трамп назвал Блюменталя «мошенником»: «Он рассказывал сказки про свои сражения и победы во Вьетнаме, про то, какой он был храбрый, но это все ложь. Он плакал как ребенок и молил прощения. А теперь он судит о сговоре?»

Во время предвыборной кампании 2010 года Блюменталь признал, что служил в вооруженных силах во время войны во Вьетнаме, но не служил в самом Вьетнаме, как неоднократно утверждал ранее.

После твитов Трампа Блюменталь заявил: «Господин президент, ваши нападки не работали раньше и не сработают теперь. Никто не стоит выше закона».