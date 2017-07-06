Трамп призвал европейские страны импортировать газ из США

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал лидеров стран Центральной и Восточной Европы заключить соглашения на импорт американских энергоресурсов вместо того, чтобы полагаться на поставки из России.

«Америка готова помочь Польше и другим европейским странам диверсифицировать их систему энергоснабжения, чтобы вы никогда не стали заложниками в руках единственного поставщика», – сказал Трамп, выступая в Варшаве, где он посетил саммит 12 европейских стран.

Трамп не упомянул Россию напрямую, однако многие обозреватели полагают, что целью его высказываний было показать лидерам европейских государств, что США могут стать для них альтернативным источником энергии.

В 2008 году Россия приостановила поставки природного газа в Европу из-за спора с Украиной. Последующее военное вмешательство России в Украине и аннексия Крыма вызвали беспокойство по поводу того, что Европа слишком сильно зависит от российского газа.

В саммите «Инициативы трех морей», который посетил Трамп, приняли участие страны, расположенные на побережьях Адриатического, Балтийского и Черного морей. Инициатива нацелена на укрепление связей за счет соглашений в сфере энергетики, торговли и инфраструктуры.

Одна из целей инициативы – развитие энергетической инфраструктуры в соответствии с усилиями Евросоюза по более эффективному соединению газопроводов для защиты от возможных перебоев с поставками, в особенности из России.

Администрация Трампа рассчитывает увеличить объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в этот регион. США обладают большими запасами дешевого природного газа и строят новые терминалы для его отправки в другие страны.

Комментарии Трампа прозвучали за день до запланированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Тем временем ФБР и Конгресс ведут сразу несколько расследований по делу о возможном сговоре между предвыборным штабом и Россией во время президентских выборов 2016 года.

Трамп пренебрежительно отзывается о выводах американского разведсообщества, которое заключило, что Россия вмешивалась в выборы с целью помочь Трампу победить.