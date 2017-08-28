Трамп принимает в Белом доме президента Финляндии

28 августа в Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Саули Ниинисте.

По завершении переговоров состоится совместная пресс-конференция президентов Трампа и Ниинисте.

Ранее в понедельник президент Трамп встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также министром образования Бетси Девос.

Во вторник президент Трамп посетит Техас, уже объявленный им зоной бедствия, что позволит штату получить помощь от федерального правительства для преодоления последствий урагана «Харви», приведшего к катастрофическому наводнению. В понедельник зоной бедствия также были объявлены некоторые районы соседнего штата Луизиана.