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Трамп принимает в Белом доме президента Финляндии

Президент США ДональдаТрамп и президент Финляндии Саули Ниинисте.Вашингтон. 28 августа 2017 г.

В повестке дня – совместная пресс-конференция

28 августа в Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Саули Ниинисте.

По завершении переговоров состоится совместная пресс-конференция президентов Трампа и Ниинисте.

Ранее в понедельник президент Трамп встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также министром образования Бетси Девос.

Во вторник президент Трамп посетит Техас, уже объявленный им зоной бедствия, что позволит штату получить помощь от федерального правительства для преодоления последствий урагана «Харви», приведшего к катастрофическому наводнению. В понедельник зоной бедствия также были объявлены некоторые районы соседнего штата Луизиана.

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