Трамп: владельцы команд НФЛ «боятся своих игроков»

Президент США Дональд Трамп заявил, что владельцы команд Национальной футбольной лиги (НФЛ) не хотят увольнять игроков, протестующих во время исполнения национального гимна, потому что «боятся» их.

Трамп, настаивающий на необходимости запретить протесты по всей лиге, высказал такое предположение в интервью телешоу Fox & Friends, которое было снято в среду и вышло в эфир в четверг. По словам президента, «пара владельцев», с которыми он разговаривал, признали: «Мы в ситуации, когда необходимо что-то предпринять».

«Я думаю, они боятся своих игроков, и я считаю, что это постыдно. Они должны показать себя жесткими и умными», – сказал президент.

Видеоматериал телеканала FOX News

Все больше игроков НФЛ присоединяются к акции, преклоняя колено во время исполнения национального гимна в знак протеста против расового неравенства.

Трамп начал критиковать действия игроков в прошлую пятницу на акции в Алабаме, где заявил: «Разве вам не хотелось бы увидеть, как один из владельцев команд НФЛ, когда кто-то проявляет неуважение к нашему флагу, скажет: "Выведите этого мерзавца с поля, он уволен"?»

Похоже, заявления и твиты Трампа на эту тему еще больше подстегнули протесты. Все больше игроков преклоняют колено во время исполнения гимна перед началом матча, а в некоторых командах игроки также держатся за руки в знак солидарности.