Трамп возмущен тем, что НФЛ получает налоговые льготы

Президент США Дональд Трамп во вторник подверг критике самую популярную спортивную лигу в стране – Национальную футбольную лигу – выразив возмущение в связи с тем, что она до сих пор «получает огромные налоговые льготы», хотя отказалась от безналогового статуса два года назад.

Трамп уже некоторое время ведет словесную войну против более 200 игроков НФЛ, преимущественно афроамериканцев, которые на последних играх опускались на одно колено во время исполнения национального гимна в знак протеста против расизма в США и дискриминации меньшинств со стороны правоохранительных органов.

Во вторник Трамп написал в «Твиттере»: «Почему НФЛ получает огромные налоговые льготы, при этом проявляя неуважение к нашим Гимну, Флагу и Стране! Изменить налоговое законодательство!»

НФЛ в течение многих лет пользовался статусом организации, не подлежащей налогообложению, сэкономив таким образом миллионы долларов, что вызывало неоднозначное отношение, однако добровольно отказалась от этого статуса в 2015 году.

Однако многие команды лиги получают существенные налоговые льготы от властей штатов и местных органов власти за то, что не переводятся из городов, за которые играют, а также для строительства огромных стадионов за деньги налогоплательщиков. Однако это договоренности местного характера, на которые Трамп и федеральное правительство повлиять не могут.

Два дня назад вице-президент Майк Пенс покинул игру НФЛ в родном штате Индиана после того, как около десятка игроков команды San Francisco 49er преклонили колено во время исполнения гимна перед матчем с командой Indianapolis Colts.

Пенс заявил, что покинул стадион, поскольку заявил, что, как и Трамп, «не намерен удостаивать своим присутствием любые мероприятия, где проявляется неуважение к нашим военнослужащим, нашему флагу или нашему национальному гимну».

Позже Трамп написал в «Твиттере», что попросил Пенса «покинуть стадион, если кто-либо из игроков преклонит колено, проявляя неуважение к нашей стране». Трамп добавил, что гордится Пенсом и его супругой Карен.

В НФЛ заявляют, что протестующие игроки имеют право пользоваться свободой слова, которая гарантирована им Конституцией. Однако владелец команды Dallas Cowboys Джерри Джонс объявил, что игроки, преклоняющие колено во время исполнения гимна, не будут допускаться к участию в матчах.

