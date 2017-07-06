Трамп и Меркель провели закрытые переговоры в преддверии саммита G20

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг встретился в Гамбурге с канцлером Германии Ангелой Меркель, одним из своих главных критиков на мировой арене, в преддверии саммита «Большой двадцатки», который начнется в пятницу.

Двое лидеров встретились в гостинице, коротко поприветствовав друг друга в присутствии журналистов, после чего удалились на закрытые переговоры.

Как сообщил пресс-секретарь канцлера Германии, в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Северной Кореей, Ближним Востоком, конфликтом в восточной Украине, а также проблематика «Большой двадцатки».

Ранее Меркель выразила свое недовольство решением Трампа выйти из заключенного в 2015 году Парижского климатического соглашения, нацеленного на ограничение выбросов парниковых газов по всему миру в ближайшие годы. Она заявила, что решение Трампа «вызывает крайнее сожаление».

Она также заявила, что Европа больше не может полностью полагаться на США как на партнера на мировой арене, в то время как Трамп продвигает свою политику «Америка прежде всего». Меркель добавила, что Германия и Китай могут работать вместе над решением мировых проблем.

Трамп, со своей стороны, критически отзывается об усилиях Меркель по расширению программы приема иммигрантов в Германии, в то время как сам американский лидер защищает свое решение ограничить иммиграцию из шести стран с преимущественно мусульманским населением, призванное предотвратить возможные теракты.

Двое лидеров встречаются лично уже во второй раз: в марте Меркель посетила Белый дом.

В ходе совместной пресс-конференции Трамп отметил, что у них с Меркель есть нечто общее, очевидно, отсылая к своим неподтвержденным заявлениям о том, что экс-президент Барак Обама прослушивал его во время предвыборной кампании. Канцлер в свое время была глубоко возмущена, обнаружив, что США при администрации Обамы прослушивали ее телефонные разговоры.

Однако Меркель не улыбнулась в ответ на попытку Трампа пошутить на тему прослушивания.