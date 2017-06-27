Трамп вновь подверг критике СМИ после скандала с удаленным материалом CNN

Президент выступил с критикой в «Твиттере» после увольнения причастных к подготовке материала журналистов
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес ряда ведущих американских СМИ после увольнения трех журналистов CNN, причастных к подготовке связанного с Россией материала, который впоследствии был удален с сайта новостной организации.
Во вторник, после того, как с сайта CNN был удален материал о связях между приближенным Трампа Энтони Скарамуччи и главой инвестиционного фонда, которым управляет банк, подконтрольный российскому правительству, Трамп опубликовал в «Твиттере» серию критических замечаний о СМИ.
Материал был опубликован на сайте CNN в четверг, а уже в пятницу вечером удален.
Автор материала Томас Франк, редактор отдела журналистских расследований Эрик Лихтблау и начальник отдела Лекс Хэрис в понедельник уволились из CNN.
Проведенное компанией внутреннее расследование показало, что перед публикацией материал не прошел необходимые этапы редактуры.
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