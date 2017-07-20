Трамп: «Дни “Исламского государства” сочтены»

В четверг, перед встречей с главой военного ведомства Джимом Мэттисом, президент Дональд Трамп заявил, что «дни “Исламского государства” сочтены».

Трамп прибыл в Пентагон для проведения брифинга с руководством Министерства обороны. При этом официальная программа визита не была обнародована.

Встреча прошла за закрытыми дверями. Предполагалось, что главными ее темами станут обсуждение численности военного контингента в Афганистане и операции по уничтожению боевиков «Исламского государства».

Кроме этого, в Пентагоне Дональд Трамп собирался встретиться с военнослужащими.