Джон Келли принес присягу в качестве нового главы аппарата Белого дома

Отставной генерал Корпуса морской пехоты Джон Келли в понедельник принес присягу в качестве главы аппарата Белого дома. Его задача на этом посту – привнести порядок в работу администрации президента Дональда Трампа.

«Он отлично справится с работой», – сказал Трамп, приветствуя Келли и отметив экономические достижения страны.

«Показатели на фондовых рынках выше, чем когда-либо, уровень безработицы – минимальный за 17 лет, дела у компаний идут необыкновенно хорошо, а деловой дух, судя по опросам, переживает беспрецедентный подъем, – сказал президент. – У нас все идет очень хорошо, у нас великолепная база, великолепная группа поддержки, страна настроена оптимистично, и я полагаю, что генерал будет лишь способствовать этому».

Утром в понедельник, незадолго до принятия присяги генералом Келли, Трамп заявил в «Твитере», что «хаоса в Белом доме нет».

В пятницу Трамп отправил в отставку бывшего главу аппарата Райнса Прибуса, видного деятеля республиканского истеблишмента, и назначил на его место 67-летнего Келли. Президент знаком с ним всего несколько месяцев, но восхищен его жесткой позицией в борьбе с нелегальной иммиграцией на посту министра внутренней безопасности. Назначая Келли, Трамп назвал его «звездой» своей администрации.