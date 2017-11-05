Трамп: ни один диктатор не должен недооценивать решимость американцев

Президент США Дональд Трамп заявил военнослужащим на авиабазе Йокота в Японии, что «никто, никакой диктатор, никакой режим не должен недооценивать американскую решимость». Заявление Трампа прозвучало в начале его почти двухнедельного турне по Азии, которое, как ожидается, будет главным образом посвящено Северной Корее и вопросам торговли.

Хотя президент обращался к американским военным, некоторые из его заявлений можно также рассматривать как завуалированное предупреждение Пхеньяну.

«Вы – самая большая угроза тиранам и дикторам, которые пытаются отыграться на ни в чем не повинных людях», – сказал он военным.

После выступления на базе ЙокотаДональд Трамп сел в президентский вертолет и через 25 минут приземлился на территории гольф-клуба Касумигасеки в префектуре Сайтама вблизи Токио, где его приветствовал премьер-министр Японии Синдзо Абе. Гольф-клуб станет местом проведения соревнований по гольфу в рамках Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Пока члены клуба обедали, Трамп и Абэ, находясь в столовой, подписали белые кепки с надписью «Дональд и Синдзо делают альянс еще более великим».

После обеда два лидера сыграли девять раундов игры в гольф с профессиональным японским гольфистом Хидеки Мацуямой. Высокопоставленный представитель администрации сказал, что игроки «не вели счет».

Чиновник сообщил, что во время игры в гольф Трамп и Абэ «немного поговорили о Северной Корее», отметив, что они также будут обсуждать эту тему за ужином вечером в воскресенье и на встречах в понедельник. Северная Корея будет «темой всех их разговоров», сообщил чиновник, повторив, что госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие представители администрации «очень внимательно обдумывают вопрос» о том, чтобы вновь объявить Северную Корею спонсором терроризма.

По пути в Японию президент побеседовал с журналистами на борту президентского самолета, где корреспондент «Голоса Америки» спросил его, есть ли у него послание к северокорейскому народу.

«Думаю, это замечательные люди, – ответил Трамп. – Они трудолюбивы. Они сердечные, более сердечные, чем это знает и понимает мир, они замечательные люди. Надеюсь, все это сложится удачно для всех. Будет очень здорово, если мы сможем найти решение для этих замечательных людей и для всех».

Трамп также дал понять, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях встречи АТЭС на Филиппинах позднее в ходе турне.