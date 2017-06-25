Встреча Трампа и Моди: в повестке дня – соглашения в оборонной сфере

Лидеры двух потенциально конфликтующих кампаний, «Производите в Индии!» и «Америка прежде всего!», наконец, встретятся в понедельник в Белом доме.

«Дискуссия будет активной», – предсказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, говоря о первой личной встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа.

«Мы действительно хотим расстелить красную ковровую дорожку», – заявил высокопоставленный представитель США, комментируя визит, в рамках которого Трамп даст первый ужин в Белом доме в честь высокого иностранного гостя.

«Это будет длительный разговор и у обоих лидеров будет много времени, чтобы узнать друг друга», – добавил чиновник в беседе с журналистами в Белом доме в пятницу.

«Трамп и Моди – два очень популистских лидера, которые стремятся к преобразованиям», – отмечает Сату Лимае, директор вашингтонского офиса Центра «Восток-Запад» – американской некоммерческой организации, ставящей своей целью содействие общественной дипломатии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Профессионалы в заключении сделок»

Города, в которых родились лидеры двух стран, разделяют 12 тысяч километров. Моди помогал своему отцу продавать чай в уличной палатке в Гуджарате, в то время как Трамп с самого начала карьеры вращался в сфере недвижимости.

«В данный момент их происхождение не имеет никакого значения, – заявил Лимае "Голосу Америки". – Они – профессионалы в заключении сделок».

Если Трамп любит задавать тон на своих встречах очень крепким рукопожатием, то индийский лидер налаживает контакты с помощью «медвежьих» объятий.

Их объединяет любовь к «Твиттеру», и они входят в число лидеров по количеству подписчиков в социальных сетях среди политиков. Несомнено, каждый из них захочет рассказать об успехе визита, уложившись в 140 символов.

Новости, которые будут содержаться в твитах Трампа и Моди, скорее будут касаться сделок, а не геополитических соглашений.

«США хотят рассматривать Индию в качестве крупного партнера в сфере обороны наравне с нашими ближайшими союзниками и партнерами», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Многомиллиардная сделка по продаже беспилотников

Калифорнийская компания General Atomics, которая производит беспилотники, подтвердила предстоящее заключение сделки о продаже 22 безоружных беспилотников Guardian (MQ-9), предназначенных для индийских ВМС. Сделка, стоимость которой оценивается в 3 миллиарда долларов, первоначально вызывала озабоченность в Госдепартаменте в связи с появлением подобных передовых систем наблюдения в Индийском океане, где может возникнуть напряженность между Индией и ее соперником, Пакистаном.

«Мы не считаем, что они представляют угрозу для Пакистана, – возразил упомянутый представитель США. – Это не игра с нулевой суммой».

В центре внимания также окажется предварительное соглашение между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems о производстве истребителей F-16 в Индии.

Высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что эти оборонные соглашения поддерживают «тысячи американских рабочих мест», но этого заявления может быть недостаточно, чтобы удовлетворить некоторые сферы американского бизнеса. Учитывая положительное торговое сальдо в 24 миллиарда долларов в пользу Индии, американские производители требуют от Вашингтона мер по целому ряду вопросов, включая пошлины и локализацию, интеллектуальную собственность и устранение ценового контроля на медицинские приборы.

«Думаю, для премьер-министра и президента Трампа это возможность обсудить пути достижения роста экономик их стран с помощью проведения правильной торговой политики», – заявила «Голосу Америки» вице-президент Национальной ассоциации производителей по международным экономическим вопроса Линда Демпси.

Ценности Индии и США

С другой стороны, Томас Пикеринг, бывший высокопоставленный американский дипломат, который служил послом в Индии в начале 90-х годов при администрации президента Джорджа Буша-старшего, говорит, что он обеспокоен тем, что лидеры двух стран могут сосредоточить внимание на краткосрочных экономических достижениях в ущерб развитию долгосрочных стратегических отношений.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Пикеринг сказал, что администрация Трампа должна увидеть, что Индия «поддерживает ценности и идеи, которые намного ближе к нашим, чем те, которые исповедует другая доминирующая страна в Азии» – Китай.

Сосредоточенность на бизнесе, а не на геополитических вопросах может ослабить напряженность для Индии, которая традиционно проводит политику неприсоединения.

«Индия не хочет, чтобы отношения с США строились на антикитайской политике», – отмечает Лимае.

Индия добивается внимания со стороны США

В Дели возникли опасения, что Трамп не уделяет адекватного внимания Индии, особенно по сравнению с его постоянными похвалами в адрес Китая и его лидера Си Цзиньпина.

«Для Трампа внешняя политика в целом не является приоритетным направлением работы за исключением горячих тем, которые формируют новостные заголовки: Россия, Сирия, ИГИЛ и так далее. В этом отношении Индия действительно была оставлена на произвол судьбы», – констатирует заместитель директора Центра Вудро Вильсона Майкл Кугельман.

«Трамп и Моди провели два очень хороших телефонных разговора, – возражает высокопоставленный представитель Белого дома. – Было бы неправильно говорить, что администрация игнорирует или не фокусируется на Индии».