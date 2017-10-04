Трамп: «Они хотели помочь тем, кто падал, сраженный пулями»

ЛАС-ВЕГАС – Находясь в среду в Лас-Вегасе, штат Невада, президент Трамп выразил восхищение мужеством тех американцев, кто, в ходе стрельбы на концерте, помогал другим людям, получившим ранения.

Трамп выступил с комментариями после того, как навестил пострадавших и поговорил с врачами больницы University Medical Center. Число убитых в результате атаки сейчас равняется 58, а раненых – превышает 500 человек.

Некоторые из госпитализированных, с кем познакомились Дональд и Мелания Трамп, получили, по выражению президента, «очень, очень тяжелые ранения, из-за того, что они не хотели уходить. Они хотели помочь другим, потому что видели, как люди вокруг падают один за другим, сраженные пулями».

Приезд президента США на место самой кровопролитной массовой стрельбы в современной американской истории стал первым случаем, когда Дональду Трампу пришлось воочию столкнуться с трагизмом подобных преступлений, которые за последние годы стали причиной гибели сотен жителей США.