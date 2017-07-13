Президент Трамп в Париже

Во французской столице проходит совместная конференция президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

В начале пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе встречи собеседники договорились о необходимости отстаивать свободную и честную торговлю.

Президент Франции также сообщил о достигнутой в ходе переговоров договоренности о совместных действиях против киберпреступности и пропаганды в Интернете.

Кроме того, Макрон отметил, что хотел бы, чтобы в течение ближайших дней была выдвинута инициатива по Сирии.

В свою очередь, президент Трамп заявил, что в ходе переговоров обсуждались пути укрепления партнерских отношений с Францией в сфере безопасности.

Он подчеркнул также, что США и их партнеры должны работать над тем, чтобы закрепить результаты победы в Мосуле.

Трамп отметил, что США намерены сохранить за собой лидерскую роль в деле защиты окружающей среды.

Отвечая на заданный ему вопрос, Трамп сказал, что его сын – «замечательный молодой человек», который встретился с российским адвокатом, но не российским правительственным юристом.

По словам Трампа, большинство людей согласилось бы на встречу, подобную встрече с российским юристом, в которой участвовал его сын.

Он добавил, что данная встреча не принесла никаких результатов.

Президент Трамп заявил, что что-то должно произойти в связи с Парижским соглашением по климату. Посмотрим, что именно, добавил он.

Президент Трамп прибыл во Францию ранее в четверг - накануне празднования Дня взятия Бастилии, в рамках которого французские и американские военные вместе пройдут по знаменитым Елисейским полям в Париже.

Двухдневная поездка могла бы дать президенту небольшую передышку от неугасающего внимания журналистов к истории о предполагаемых связях между его предвыборным штабом и Россией, однако, как ожидается, на пресс-конференции в Париже в четверг вечером Трампу вновь будут задавать вопросы о прошлогодней встрече его старшего сына с российским адвокатом. Трамп-младший опубликовал электронную переписку, из которой следует, что он полагал, что на встрече будет обсуждаться потенциально компрометирующая информация о сопернице его отца, демократе Хиллари Клинтон.

Перед праздничными мероприятиями американский лидер пытается найти точки соприкосновения по проблемам Сирии и борьбы с терроризмом с недавно избранным молодым президентом Эммануэлем Макроном, отношения с которым пока выглядят достаточно напряженными.

Во время майского саммита НАТО Макрон оказался в центре внимания СМИ, когда камеры зафиксировали его рукопожатие с Трампом: стройный 39-летний французский лидер на несколько секунд решительно сжал ладонь американского коллеги. Некоторые журналисты сравнили эту сцену с армрестлингом.

Цель президента Трампа – продемонстрировать, что его администрация по-прежнему стремится сотрудничать с традиционными европейскими союзниками. Как и Трамп, Макрон занял пост недавно и считается политическим аутсайдером. Аналитики прогнозируют, что новая встреча двух лидеров пройдет в миролюбивой атмосфере, хотя им сложно будет скрыть свои разногласия.

«В то же время это будет неловкая встреча, потому что французы не только избрали президента, который является почти полной противоположностью Трампа, но и с крайней враждебностью отнеслись к решению его администрации выйти из Парижского климатического соглашения», – отмечает эксперт по внешней политике из Общества Генри Джексона Тимоти Стаффорд.

Многие французы, в том числе и сам Макрон, разочарованы решением США, во многом из-за того, что Франция приложила много усилий для организации саммита по климату в 2015 году и считает соглашение большим достижением.

«Наконец удалось достигнуть соглашения – и вот новый президент США выходит из него практически без всякого предупреждения. Это, очевидно, будет болезненным моментом на этих встречах, и как бы они ни пытались прикрыть это, появляясь на публике, можно не сомневаться, что в ходе частных бесед французы будут делать все возможное, чтобы попытаться найти какой-то выход», – считает Стаффорд.

Еще одним камнем преткновения станут отношения Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которые они продемонстрировали в ходе долгих личных переговоров на полях саммита «Большой двадцатки».

Франция, подобно остальным странам Западной Европы, обеспокоена.

«Не произошло ничего такого уж значимого, о чем бы нам стоило сильно беспокоиться, – отмечает заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс. – Но сам процесс, риторика, то, как он готов использовать резкие выражения в отношении союзников и неохотно использует их в отношении России, создают впечатление, что через некоторое время мы увидим американскую инициативу по Сирии, России, Украине или еще какой-то проблеме, которая была согласована с Кремлем до того, как ее обсудили с Парижем, Берлином или Лондоном».

Это третья зарубежная поездка Трампа с момента его вступления в должность. Все три поездки включали визиты в Европу.

Для Трампа визит во французскую столицу и участие в важном мероприятии, где будут присутствовать другие мировые лидеры, является способом показать, что при его администрации Америка по-прежнему активно взаимодействует с остальным миром, при этом продвигая американские интересы. Для Макрона это шанс показать себя сильным лидером, который способен вести дела с крупными державами и оказывать на них влияние. В четверг в парижской газете Le Figaro вышел материал с заголовком: «Макрон хочет вытянуть Трампа из изоляции».

В пятницу президент Трамп и первая леди Мелания Трамп примут участие в праздновании Дня взятия Бастилии и 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну.

Вскоре после того, как первый борт приземлился в парижском аэропорту Orly, Трамп направился на встречи с сотрудниками американского посольства и представителями американских вооруженных сил.

В четверг Трамп посещает Дом инвалидов – исторический комплекс XVII века, где расположены военный музей и могила Наполеона Бонапарта. Центральным пунктом программы являются переговоры с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.