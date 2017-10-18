Трамп опроверг слова Фредерики Уилсон о его разговоре с вдовой погибшего военного

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление члена Конгресса Фредерики Уилсон о том, что он якобы сказал вдове погибшего в Нигере военнослужащего, что ее муж «знал, на что подписался».

«Конгрессмен-демократ полностью выдумала, что я сказал жене военного, погибшего в бою (и у меня есть доказательства). Печально!» – написал Трамп в «Твиттере» во вторник.

«Президент, очевидно, лжет, – заявила Уилсон в интервью CNN в среду. – Он даже не знает, как сочувствовать людям. Мы скорбим».

По словам Уилсон, она случайно услышала фрагмент разговора Трампа с вдовой погибшего военного Мишией Джонсон по громкой связи в автомобиле, который следовал в международный аэропорт Майами, куда должны были доставить тело погибшего сержанта Ла Дэвида Джонсона. Сержант Джонсон и еще трое американских военнослужащих погибли 4 октября в Нигере.

По словам Уилсон, в автомобиле находились тетя и дядя сержанта Джонсона, а также пресс-секретарь Уилсон и американский мастер-сержант.

Уилсон заявила, что со стороны Трампа было некорректно писать об этом в «Твиттере».

По ее мнению, Трампу «следует поучиться у прошлых президентов – таких, как президент Обама». Она добавила, что ему следовало сказать семьей погибшего военного «что-нибудь хорошее», а затем отправить им письмо с соболезнованиями.

В Белом доме во вторник заявили: «Разговоры президента с семьями американских героев, пожертвовавших жизнями ради своей страны, носят конфиденциальный характер».

В понедельник, спустя двенадцать дней после засады, в которой погибли американские военные, Трамп упомянул инцидент на пресс-конференции в Белом доме: «Я очень опечален этим. Самые сложные звонки, которые мне приходится делать, это когда погибают военные. Это очень тяжело».

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трампу задали вопрос о том, почему он не прокомментировал сообщения о гибели четырех военнослужащих сил специального назначения, убитых ранее в этом месяце в Нигере. Президент заявил, что написал родственникам письма, которые вскоре будут отправлены, и также планирует позвонить им.

Трамп также заявил, что прошлые президенты США не общались с семьями погибших при исполнении военных. По его словам, об этом ему рассказали работающие в администрации генералы.

Заявление Трампа вызвало большой резонанс. Помощники двух предыдущих президентов решительно опровергли его слова.

Бывший заместитель главы президентского аппарата Обамы Алисса Мастроманако назвала Трампа «ненормальным» и, употребив крепкое выражение, назвала его заявление «ложью».

Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс назвал утверждение Трампа «возмутительной и неуважительной ложью даже по стандартам Трампа», напомнив, что тот в ходе прошлогодней предвыборной кампании выступал с нападками на семью погибшего в бою военнослужащего.

Официальный представитель Буша-младшего Фредди Форд заявил, что, несмотря на рост числа погибших американских военнослужащих во время кампаний в Ираке и Афганистане, Буш «писал всем семья погибших» и встречался с «сотнями, если не тысячами» родственников.

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси заявил, что и Буш, и Обама, их супруги «неустанно заботились о военнослужащих, павших и их семьях».

Ранее в этом месяце Пентагон сообщил, что 4 октября четверо американских спецназовцев погибли в Нигере в ходе совместной патрульной миссии с местными военнослужащими. Как сообщается, ответственность за атаку, в результате которой также погибли четверо сотрудников нигерийских сил безопасности, несет группировка «Исламское государство».