Трамп: терроризм – самая серьезная глобальная угроза свободе религии

Выступая на мероприятии евангелистов в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп заявил, что терроризм является самой серьезной глобальной угрозой религиозной свободе.

Президент выступил на «Съезде в честь свободы» (Celebrate Freedom Rally), который состоялся в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди вечером в субботу. Мероприятие было проведено консервативными христианскими организациями.

Президент заявил, что терроризм является одной из самых страшных угроз религиозной свободе в мире. По его словам, американцы «не могут допустить, чтобы терроризм и экстремизм распространялись в нашей стране или находили убежище на наших берегах».

Выступая за три дня до Дня независимости, который отмечается 4 июля, Трамп также заявил о намерении выполнить свое предвыборное обещание и позаботиться об американских ветеранах.

Ранее в субботу Первая баптистская церковь Далласа, штат Техас, евангелическая мегацерковь, которая выступила инициатором мероприятия, заявила, что в нем примут участие сотни ветеранов из Вашингтона и его окрестностей, включая раненых ветеранов из Медицинского центра имени Уолтера Рида.

Пастор церкви Роберт Джеффрес, горячий сторонник президента, является ведущим нескольких телевизионных и радиопрограмм, которые можно смотреть и слушать за пределами США.

Другим организатором мероприятия была медиагруппа Salem, которая производит радиопередачи, интернет-контент, журналы и книги, в которых отстаиваются консервативные христианские ценности.

Трамп пользуется твердой поддержкой евангелистов. Экзит-полы, проведенные на прошлогодних президентских выборах, показали, что за него проголосовал 81 процент белых «рожденных свыше» или евангельских христиан. За его оппонента-демократа Хиллари Клинтон проголосовали лишь 16 процентов представителей этой группы.

Трамп, который проводит большую часть выходных в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в субботу вылетел в Вашингтон, чтобы выступить с этой речью, после чего вновь вернулся в Бедминстер.