Трамп: Россия могла вмешаться в выборы, но – не только она

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Россия, возможно, вмешивалась в прошлогодние президентские выборы, однако в них могли вмешиваться и другие игроки.

«Я думаю, это была Россия, и я думаю, что это могли быть и другие люди и страны. Тех, кто вмешивался, могло быть много, – сказал Трамп на пресс-конференции в Варшаве перед отъездом на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге. – На самом деле никто не знает. Никто не знает наверняка».

Утверждение Трампа расходится с выводами американского разведсообщества, которое заключило, что российский президент Владимир Путин лично распорядился о проведении кампании с целью дискредитировать американские выборы и подорвать репутацию соперница Трампа, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Разведка пришла к этому выводу в августе, за три месяца до ноябрьских выборов, в связи с чем Трамп вновь задался вопросом, почему его предшественник, экс-президент Барак Обама «ничего не предпринял».

Трамп заявил: «Почему он ничего не сделал? Насколько я понимаю, ЦРУ сообщило ему, что за этим стояла Россия. Это широко освещалось. А он ничего не предпринял в связи с этим. Говорят, он замешкался. Так вот я не думаю, что дело в этом. Я думаю, он считал, что Хиллари Клинтон победит на выборах и решил ничего не предпринимать. Если бы он думал по-другому, он бы что-нибудь сделал».

Свое скептическое отношение к выводам американской разведки о российском вмешательстве в выборы Трамп объясняет тем, что 14 лет назад разведка ошибочно заключила, что иракский лидер Саддам Хуссейн накапливал в стране оружие массовое поражение, после чего был свергнут в результате американского военного вмешательства в 2003 году.

«Я помню, как я сидел и слушал про Ирак, про оружие массового поражения, – рассказал Трамп. – Как это все могли быть на 100 процентов уверены, что у Ирака есть оружие массового поражения. И угадайте что было дальше? Из этого вышла огромная путаница. Они оказались неправы. И в результате вышла путаница».

Американская разведка пришла к выводу, что Россия в прошлом году через соцсети распространяла в США фальшивые сюжеты о выборах, а также взломала компьютерные файлы главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Впоследствии портал WikiLeaks почти каждый день в течение нескольких недель до выборов публиковал тысячи электронных писем Подесты, содержащих деликатные подробности о закулисных усилиях демократов, призванных помочь Клинтон выиграть праймериз.

Клинтон назвала публикацию этих писем одной из причин своего поражения на выборах, которые, по данным опросов, она должна была выиграть.

В своей варшавской речи после пресс-конференции Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем поведении» в мировых делах, что Москва отвергает.



В пятницу Трампу предстоит в первый раз встретиться с Путиным и провести двусторонние переговоры на полях саммита «Двадцатки», однако пока неясно, будет ли там обсуждаться тема российского вмешательства в выборы.

В США идут многочисленные расследования по делу о российском вмешательстве.

Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование, призванное установить, действительно ли сотрудники предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с российскими властями, чтобы помочь Трампу выиграть, и пытался ли президент воспрепятствовать правосудию, уволив бывшего главу ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу до Мюллера.

Трамп признал, что думал «об этой истории с Россией», когда увольнял Коми, и в целом пренебрежительно высказывается о расследованиях, утверждая, что демократы пытаются использовать российское вмешательство в качестве оправдания своего поражения на выборах.