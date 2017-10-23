В ходе азиатского турне Трамп вновь призовет усилить давление на Пхеньян

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей поездки по странам Азии намерен вновь призвать к консолидации международного давления на Северную Корею, призванного убедить эту страну отказаться от разработки баллистической ракеты с ядерной боеголовкой.

«Если нам не удастся дать отпор угрозе со стороны Северной Кореи, то мы окажемся в гораздо более мрачной эпохе», – заявил в понедельник высокопоставленный представитель Белого дома, выступивший в защиту жесткого подхода администрации в отношении Пхеньяна.

«Риторика президента и, что еще важнее, его действия, привели к более существенному сдвигу и прогрессу мирового сообщества в борьбе с этой угрозой, чем мы наблюдали при прошлых администрациях», – сказал источник журналистам.

Идет активное обсуждение того, собирается ли Трамп, последовав примеру некоторых своих предшественников, посетить Корейскую демилитаризованную зону, оказавшись в считанных метрах от военных, находящихся по другую сторону самой милитаризованной границы в мире.

Как заявляют в Белом доме, этот вопрос еще не решен.

При этом, как заявил один из представителей администрации, дело не в соображениях безопасности. «Не думаю, что это станет сигналом в том или ином случае», – сказал источник.

Вместо этого Трамп по приглашению южнокорейской стороны скорее всего посетит военную базу Кэмп-Хамфрис, в 65 км к югу от Сеула, которая является самым стремительно разрастающимся военным объектом США на полуострове.

В ходе визита в Пекин в рамках ноябрьского турне Трамп также поднимет вопрос о Северной Корее на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил высокопоставленный представитель администрации, на фоне ужесточения санкций ООН в отношении Пхеньяна на Пекин по-прежнему приходится 90 процентов международной торговли с Северной Кореей. «Если Пекин не полностью соблюдает эти резолюции, он подрывает усилия международного сообщества», – заявил источник.

Представители Белого дома, отмечая, что Пекин оказывает «беспрецедентное» давление на Пхеньян, все же убеждены, что Китай мог бы сделать больше.

Экс-президент США Джимми Картер вызвался посетить Пхеньян в качестве представителя администрации, что он сделал в середине 1990-х годов, несмотря на возражения президента Билла Клинтона.

«На данный момент ничего не запланировано», – заявили в Белом доме, добавив, что администрация «готова к диалогу с любым, у кого есть хорошие идеи, как разрешить этот ужасный кризис».