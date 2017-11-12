Трамп находится на Филиппинах для участия в саммите АСЕАН

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Манилу, чтобы принять участие в саммитах с лидерами Юго-Восточной Азии, которые с нетерпением ожидают этой встречи, но вместе с тем испытывают некоторые подозрения.

Президентский самолет прилетел в Манилу незадолго до 18 часов по местному времени, после того как около 3500 филиппинских демонстрантов попытались пройти к посольству США. Участники акции протеста требовали, чтобы Трамп уехал, и обвиняли правительство США в стремлении к развязыванию войн за рубежом. Напомним, что Филиппины около 50 лет находились в зависимости от США.

«Мы знаем, что Америка развязывает войны по всему миру, во всех странах третьего мира, куда они пытаются проникнуть, – заявила участница акции – 23-летняя Кристин Кабардо. – Американский империализм несет лишь войны и разрушения».

На одном из плакатов было написано: «На свалку Трампа – террориста номер один!»

Одним из организаторов акции протеста стала небольшая политическая партия левого толка. Тысячи сотрудников спецподразделений полиции заблокировали демонстрантам путь к посольству или местам, где должен появиться Трамп, который примет участие в саммитах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Правительство Филиппин попросту не служит филиппинскому народу, – заявила Кабардо. – Даже солдаты и филиппинская национальная полиция находятся здесь не для того, чтобы служить и защищать. Они служат и защищают статус-кво, объединенный режим США и Дутерте, марионеточный режим этого правительства».

Вьетнам: визит Трампа – мощный импульс для двусторонних отношений

Перед тем, как отправиться в Манилу, Трамп встретился в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, Трамп заявил: «Чтобы торговля работала, все страны должны играть по правилам. Я воодушевлен тем, что Вьетнам недавно стал самым быстро растущим рынком для экспорта в США. Господин президент, я аплодирую вашим усилиям по реализации экономических реформ и увеличению торговли и инвестиций Вьетнама по всем направлениям. США с энтузиазмом относятся к реформам, которые способствуют экономическому процветанию всех вьетнамских граждан».

«Мы только что провели замечательную дискуссию о поступающих во Вьетнам американских товарах и услугах, – добавил он. – Это улица с двусторонним движением. Я уверен, что американская энергетика, сельское хозяйство, финансовые услуги, авиация, цифровая торговля и оборонная продукция могут удовлетворить все ваши коммерческие потребности. Причем не только удовлетворить: то, что мы производим, лучше, чем могут предложить другие».

«Мы открываемся, и вы открываетесь, и все это должно выровняться, – заявил Трамп генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу в Ханое. – Размышлять о том, где мы находимся, и к чему мы пришли, – значит воздать должное обеим странам. Торговля стала очень важным элементом наших отношений».

Куанг охарактеризовал встречу с Трампом как плодотворную. «Государственный визит президента во Вьетнам является важной вехой во вьетнамско-американских отношениях, – сказал он, – создавая мощный импульс для содержательного, эффективного и стабильного развития двустороннего всеобъемлющего партнерства».

Северная Корея

Трамп и Куанг также обсудили Северную Корею и ситуацию в Южно-Китайском море.

Трамп вновь заявил, что Северная Корея представляет главную угрозу миру и стабильности в регионе.

«Как я сказал в своем выступлении в Национальном собрании Республики Корея, все ответственные страны должны принять меры, чтобы северокорейский режим-изгой прекратил угрожать миру немыслимой гибелью людей. Безопасность является целью, к которой мы можем стремиться, а вовсе не провокация. Я имею в виду, что нас провоцируют, мир провоцируют. Мы этого не хотим. Мы хотим стабильности, а не хаоса, мы хотим мира, а не войны», – сказал американский лидер.

Ранее в воскресенье Трамп через «Твиттер» ответил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, который вновь назвал президента США «старым маразматиком».

Трамп, который часто называет лидера Северной Кореи «Маленьким ракетчиком», написал: «Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя меня «старым», в то время как я никогда не называю его «толстым коротышкой»? Я ведь так стараюсь подружиться с ним, и может быть, однажды это произойдет!»

На встрече с Куангом Трамп также предложил свои услуги в качестве посредника в спорах по Южно-Китайскому морю. Отвечая на вопрос об этом предложении на пресс-конференции, Куанг сказал лишь, что Вьетнам стремится к мирному урегулированию проблемы с помощью переговоров в соответствии с международным правом.

АТЭС

Трамп прибыл в Ханой из вьетнамского города Дананг, где он принимал участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По пути в Ханой Трамп рассказал сопровождавшим его журналистам, что он обсуждал с лидерами АТЭС двусторонние отношения, которые, по его словам, привели к невыгодным для США дисбалансам в торговле.

«Это позор. И я не виню ни одну из этих стран. Я виню людей, которые нас представляли, которые не знали, что они делают, потому что они не должны были этого допустить», – сказал он.

На заключительном заседании саммита АТЭС, представители 21 страны, входящих в этот форум, приняли заявление, в котором поддержали свободную торговлю и более тесные региональные связи. При этом в документе не упоминается доктрина Трампа «Америка на первом месте».

В Маниле Трамп присоединился к главам 17 других государств для дискуссий, которые, как ожидается, коснутся Северной Кореи, Южно-Китайского моря и терроризма, как он видится в контексте Юго-Восточной Азии. Многие надеются, что Трамп предложит более прочные связи с регионом в сфере торговли и безопасности, но сомневаются, что он будет говорить о каких-либо ожидаемых результатах такого сотрудничества на саммите.