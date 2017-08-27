Спикер Райан не согласен с решением президента Трампа о помиловании экс-шерифа Арпайо

Спикер Палаты представителей Пол Райан выразил несогласие с решением президента Дональда Трампа помиловать бывшего шерифа из Аризоны Джо Арпайо, который менее месяца назад был признан виновным по уголовному делу, связанному с политикой «расового профилирования», проводимой его департаментом.

«Сотрудники правоохранительных органов несут особую ответственность за соблюдение прав всех граждан США. Мы не должны никому позволять считать, что эта ответственность снижается в результате этого помилования», – заявил представитель Райана Даг Андерс.

Оба республиканских сенатора от Аризоны, Джон Маккейн и Джефф Флейк, осудили решение президента.

В заявлении Белого дома, распространенном в пятницу, говорится: «В бытность шерифом Арпайо продолжал дело своей жизни – защищал общественность от бед в виде преступности и нелегальной иммиграции. Шерифу Джо Арпайо 85 лет, и после более чем полувека превосходной службы нашей стране он является достойным кандидатом на президентское помилование».

Советник Трампа по вопросам внутренней безопасности Томас Боссерт сказал, выступая по телеканалу ABC, что помилование было «совершенно честным» и что «почти каждый современный президент рано или поздно принимает решение о помиловании, вызывающее споры».

В прозвучавшем несколько дней назад выступлении, которое было выдержано в предвыборном стиле, Трамп намекнул, что может помиловать Арпайо, которого его сторонники называют «самым суровым шерифом Америки».

Будучи шерифом округа Марикопа, штат Аризона, Арпайо был ярым сторонником жестких мер в отношении нелегальных иммигрантов. В июле он был признан виновным в неуважении к суду из-за отказа выполнить решение окружного суда от 2011 года. Судья потребовал прекратить патрулирование на дорогах, направленное на выявление нелегальных иммигрантов.