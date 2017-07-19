Верховный суд США временно приостановил прием беженцев

Верховный суд США наложил временный запрет на прием беженцев в стране до вынесения постановления апелляционного суда.

Верховный суд удовлетворил запрос администрации Трампа о приостановлении приема беженцев в рамках его иммиграционного указа, который запрещает въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Однако победа администрации оказалась неполной и временной.

Судьи также оставили в силе постановление суда низшей инстанции, который расширил список видов «добросовестных» родственных отношений, включив в него бабушек и дедушек. Граждане Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена смогут въехать в США, если сумеют доказать, что имеют добросовестные отношения в США.

Кроме того, судья из штата Гавайи Деррик Уотсон постановил, что беженцев можно впускать в страну, если у них есть гарантия расселения от соответствующих организаций.

Верховный суд приостановил действие этого постановления лишь до тех пор, пока оно не будет рассмотрено апелляционным судом Девятого округа в Сан-Франциско.

Госдепартамент США разрешил добровольным организациям, которые занимаются беженцами, возобновить работу по организации транспортных перевозок.