По данным соцопроса, большинство американцев поддерживает иммиграционный указ Трампа

Большинство американцев одобряет введенный президентом Трампом запрет на въезд в США для граждан шести преимущественно мусульманских стран, показал новый опрос POLITICO и Morning Consult.

Президентский указ запрещает выдачу новых виз гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена в течение 90 дней и на 120 дней приостанавливает программу приема беженцев.

По результатам опроса, 60 процентов респондентов одобряют запрет и лишь 28 процентов выступают против него.

Среди республиканцев указ Трампа поддерживают 84 процента и лишь 9 процентов недовольны им.

Запрет также пользуется популярностью среди независимых избирателей: 56 процентов высказались за него, 30 процентов – против.

Среди демократов запрет поддержали чуть более 40 процентов, 46 процентов высказались против.