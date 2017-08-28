Правозащитные организации оспорят в суде запрет на военную службу для трансгендеров

Две организации по защите гражданских прав в понедельник подали иски против запрета на службу в вооруженных силах для трансгендеров, введенного президентом США Дональдом Трампом.

В исках утверждается, что запрет, инициированный Трампом в июле, нарушает положения Пятой поправки к Конституции, гарантирующие равную защиту и надлежащее судебное разбирательство.

«Президент Трамп отверг строгую, основанную на доказательной базе политику открытой службы, заменив ее дискредитированными мифами и стереотипами, необоснованными слухами и враждебностью в отношении трансгендерных людей», – говорится в тексте иска Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

В пятницу администрация Трампа направила в Министерство обороны распоряжение о введении запрета.

Эта политика даст Пентагону возможность отчислять людей с военной службы на основе стандарта, в соответствии с которым они могут быть направлены в зону военных действий или принимать участие в других миссиях. Также запрещается принимать в вооруженные силы новобранцев-трансгендеров и выделять финансирование на медицинские услуги, связанные со сменой пола, для трансгендеров, уже состоящих в вооруженных силах.

Как Трамп пояснил в «Твиттере», его решение обусловлено тем, что «служба трансгендеров в вооруженных силах влечет за собой огромные медицинские расходы и нарушение порядка».

За год до этого при экс-президенте Бараке Обаме Пентагон объявил, что трансгендеры смогут открыто служить в вооруженных силах.