Тиллерсон: США призвали РФ принять меры по деэскалации насилия в Украине

В ходе первого официального визита в Киев госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что США заявили России, что она должна сделать первые шаги по деэскалации насилия на востоке Украины.

Тиллерсон заявил об этом в воскресенье в присутствии президента Украины Петра Порошенко, после обсуждения возможностей прекращения конфликта на востоке Украины и поддержки усилий Киева в проведении реформ.

«Пока стороны сохраняют приверженность достижению этих целей, я уверен, мы можем добиться прогресса», – заявил Тиллерсон, имея в виду Минские соглашения – договоренность о прекращении огня, достигнутую Москвой и Киевом в 2015 году.

Ранее Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Волкера специальным представителем Вашингтона на переговорах по разрешению кризиса в Украине.

Волкер, сопровождающий госсекретаря в его поездке в Украину, будет на регулярной основе встречаться с представителями всех участников переговорного процесса в так называемом Нормандском формате: Германии, Франции, России и Украины.

Несмотря на то, что Тиллерсон ищет пути восстановления доверия между США и Россией, Вашингтон отверг предположения о возможной сделке с Москвой по Киеву.

«Без сомнения, здесь нет намерений работать исключительно с Россией, – сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в начале недели. – Разрешение конфликта в восточной Украине – проблема, для решения которой требуется участие многих сторон».