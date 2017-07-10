Тиллерсон выразил надежду на улучшение американо-турецких отношений

Напряженные отношения между США и Турцией начинают улучшаться, однако необходимо проделать еще много работы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы очень упорно работаем над восстановлением того уровня доверия, который является основой любых отношений», – сказал Тиллерсон, выступая в понедельник перед сотрудниками миссии США в Стамбуле и их семьями.

«Есть множество причин, по которым это важно, и именно поэтому мы должны постараться наладить эти отношения, заново выстроить их на надлежащей основе и в будущем укрепить их», – сказал госсекретарь США, назвав вооруженный конфликт в Сирии одной из областей, в которых двух странам удалось достичь прогресса, но отметив необходимо продолжать совместную работу.

Тиллерсон выступил на следующий день после годовщины попытки государственного переворота в Турции, высоко оценив отвагу турецкого народа, который встал на защиту демократии, однако не упомянув о последующих репрессиях со стороны правительства.

Тиллерсон также поблагодарил сотрудников дипмиссии за их работу в сложные для двух стран времена.

«Я ценю то, что вы делаете для нас здесь. Я знаю, что время от времени эта работа может быть непростой», – сказал он.

Выступая в воскресенье на нефтяной конференции в Стабуле, Тиллерсон сказал, что США считают Турцию партнером в усилиях по укреплению энергетической безопасности региона и «с нетерпением ждут сотрудничества с Турцией в рамках проектов, которые будут способствовать укреплению мировой энергетической безопасности».

В ночь неудавшегося переворота, когда в Анкаре происходили ожесточенные столкновения между подразделениями полиции и армии, погибло свыше 240 человек, в том числе – множество мирных жителей.

С июля прошлого года в рамках репрессивных мер, которые принял президент Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота, более 100 000 человек было уволено или временно отстранено от должностей в гражданском и частном секторе, более 40 000– оказались в тюрьме по различным обвинениям, связанным с антиправительственной деятельностью. Многие задержанные до сих пор не предстали перед судом, многие жалуются на притеснения и жестокое обращение в тюрьме.