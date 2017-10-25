Визит Тиллерсона в Индию подчеркивает значение американо-индийского альянса

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заверил Индию в стремлении США укреплять стратегические отношения между странами, встретившись с представителями индийских властей, в том числе с премьер-министром Нарендрой Моди. Визит Тиллерсона призван подчеркнуть прочность формирующегося альянса с Индией.

Борьба с терроризмом и роль Индии в охваченном войной Афганистане стали главными темами состоявшихся в среду в Дели переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и его индийской коллеги.

Как сообщают в МИД Индии, премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе встречи с Тиллерсоном приветствовал «уверенную восходящую траекторию» в двусторонних отношений и отметил общие цели двух стран в искоренении терроризма и террористической инфраструктуры и обеспечении мира и стабильности в Афганистане.

Согласно заявлению, оба лидера заявили, что укрепление отношений между Индией и США не только выгодно обеим странам, но и повлечет за собой заметные позитивные последствия для региональной и мировой безопасности.

На пресс-конференции после переговоров Тиллерсон заверил, что «в борьбе с терроризмом США по-прежнему стоят плечом к плечу с Индией». «Мы не потерпим существования прибежищ для террористов», – сказал он.

Глава американской дипломатии приехал в регион вскоре после того, как администрация президента Трампа представила новую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает расширение роли Индии в экономической стабилизации Афганистана, а также призывает Пакистан приложить больше усилий для борьбы с базирующимися на его территории вооруженными группировками.

Новая региональная стратегия президента Дональда Трампа «может быть успешной только в том случае, если Пакистан примет решительные меры против террористических организаций», действующих с его территории, заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж журналистам в Дели.

Тиллерсон выразил беспокойство по поводу того, что экстремистские группировки могут угрожать безопасности Пакистана.

«Мы также обеспокоены по поводу стабильности и безопасности правительства Пакистана, в то время как эти террористические организации расширяют свои ряды, укрепляют свою мощь и свой потенциал, – сказал Тиллерсон журналистам. – Это может создать угрозу для стабильности самого Пакистана. Дестабилизация правительства Пакистана не отвечает ничьим интересам».

Индийский дипломат и бывший верховный комиссар Индии в Пакистане Гопаласвами Партасарти отмечает: «Американцы не будут слушать отговорки по поводу поддержки, которую получает "Талибан" с территории Пакистана. Как бы Пакистан ни отрицал это, известно, что у "Талибана" там есть прибежища, а его бойцы получают оружие и проходят подготовку при содействии межведомственной разведки Пакистана – и до этого никому нет дела. Господин Тиллерсон же, по сути, говорит: "Возьмите ситуацию под контроль, или будут последствия"».

Тиллерсон, заявивший на прошлой неделе, что считает Индию ключевым партнером на фоне негативного, по его мнению, влияния Китая в Азии, подчеркнул, что Индия может играть более масштабную роль в регионе. По словам аналитиков, попытки Вашингтона сблизиться с Индией порождены необходимостью противодействовать влиянию Китая.

Тиллерсон заявил: «Соединенные Штаты поддерживают становление Индии в качестве ведущей державы, и продолжат вносить свой вклад в расширение ее возможностей по обеспечению безопасности по всему региону». По его словам, Вашингтон готов предоставить Дели передовые технологии для модернизации вооруженных сил.

«Мы также стремимся к дальнейшему сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку обе наши страны продвигают основанный на правилах подход к торговле, а также прозрачный и устойчивый подход к экономическому развитию».

По словам Сушмы Сварадж, Индия разделяет оптимизм Вашингтона в оценке будущего двусторонних отношений.

Индийские аналитики, подчеркивая, что укрепление отношений с США может принести значительную выгоду, при этом призывают соблюдать осторожность. Бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил в интервью Economic Times: «Самое сложное – найти верный баланс между защитой собственных интересов Индии и сотрудничеством в продвижении интересов США под непредсказуемым руководством Трампа».

В рамках своего Тиллерсон турне по странам Ближнего Востока и Южной Азии Тиллерсон также нанес необъявленный ранее визит в Ирак.