Тиллерсон: у Асада нет роли в будущем Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что для сирийского президента Башара Асада и его семьи «нет роли» в будущем страны.

«Соединенные Штаты хотят, чтобы Сирия была целой и единой, без какой-либо роли для Башара Асада, – сказал Тиллерсон, выступая перед журналистами в Женеве в конце своего недельного турне. – Правление семьи Асад подходит к концу. Единственный вопрос – как это устроить».

Тиллерсон выступил перед журналистами после «плодотворной» дискуссии со спецпосланником ООН по Сирии Стафаном де Мистура. Как ожидается, в ближайшие недели Мистура возобновит проходящие при посредничестве ООН переговоры на фоне недавних побед сил Асада, сражающихся при поддержке России.

Переговоры Тиллерсона в Женеве стали последним этапом его зарубежного турне, в рамках которого он совершил ранее необъявленные визиты в Ирак и Афганистан.