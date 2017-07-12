Тиллерсон продолжает переговоры по катарскому кризису в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, продолжающий попытки разрешить спор между Катаром и его соседями, в среду отправился в Саудовскую Аравию, где ему предстоит встретиться с властями стран, обвиняющих Катар в поддержке терроризма.

Накануне Тиллерсон объявил, что США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Доха предпримет меры для борьбы с финансированием терроризма.

«Сегодня я нахожусь в Катаре с тем же посылом, с каким президент Трамп приезжал в мае в Эр-Рияд, – сказал Тиллерсон. – У Соединенных Штатов одна цель – стереть терроризм с лица земли».

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в совместном заявлении отметили, что, хотя они и ценят усилия США в сфере борьбы с терроризмом, подписанного во вторник соглашения «недостаточно», и они будут и дальше следить за тем, насколько «серьезно» Катар настроен бороться с финансированием и поддержкой терроризма.

5 июня эти четыре страны прекратили дипломатические отношения с Катаром и ввели сухопутную, воздушную и морскую блокаду Катара, обвинив страну в поддержке терроризма.

Тиллерсон заявил: «На мой взгляд, Катар достаточно четко обозначил свои позиции, и я считаю, что они вполне разумны».

США обеспокоены тем, что спорная ситуация может негативно повлиять на их военные и контртеррористические операции и усилить влияние Ирана в регионе. В Катаре расположен крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке, откуда международная коалиция проводит воздушные удары по «Исламскому государству» в Сирии и Ираке.

Аарон Дэвид Миллер, работавший советником по арабо-израильским переговорам как при республиканских, так и при демократических госсекретарях, считает, что успех «челночной дипломатии» Тиллерсона может сплотить госсекретаря и президента.