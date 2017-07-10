Тиллерсон совершает турне по странам Персидского залива, чтобы разрешить кризис вокруг Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон едет в Кувейт, Саудовскую Аравию и Катар, чтобы попытаться помочь найти выход из ситуации с блокадой Катара, продолжающейся уже месяц.

В понедельник Тиллерсон встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а в воскресенье посетил Украину. Перед отъездом в Кувейт из Турции советник по коммуникациям Р.С. Хэммонд заявил, что цель поездки Тиллерсона в страны Персидского залива – выяснить, как можно разрешить ситуацию с Катаром.

Как рассказал Хэммонд, Тиллерсон едет по приглашению эмира Кувейта, а его первой остановкой станет столица страны, Эль-Кувейт. По его словам, уже не новость, что президент Трамп поручил госсекретарю найти выход из кризиса с Катаром, а роль США в этой ситуации – помогать странам поддерживать диалог.

Как заявил Хэммонд, президент ясно дал понять, что его главная цель – убедить все арабские страны прилагать больше усилий для прекращения финансирования терроризма. После своей первой зарубежной поездки, которая началась с Саудовской Аравии, Трамп обвинил Катар в поддержке терроризма на высочайших уровнях. Катар эти обвинения отвергает.

В прошлом месяце Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран приостановили дипломатические отношения с Катаром и начали сухопутную, воздушную и морскую блокаду этой страны.

Группа стран во главе с Саудовской Аравией выдвинула Катару список требований из 13 пунктов, в числе которых – призыв минимизировать отношения с Ираном и закрыть финансируемую из катарской казны вещательную сеть «Аль-Джазира». Катар заявил, что готов вести переговоры, но не поступится своим суверенитетом.

Перед отъездом из Турции Тиллерсон сказал, что, по его мнению, они с Эрдоганом продвигаются на пути к восстановлению доверия, и подчеркнул важность отношений между США и Турцией.