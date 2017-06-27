Тиллерсон обсуждает кризис в Персидском заливе с главой МИДа Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит во вторник встречу с министром иностранных дел Катара. Встреча проходит через три недели после того, как Саудовская Аравия и некоторые другие арабские государства ввели торговое и дипломатическое эмбарго на богатого нефтью союзника США.

Встреча Тиллерсона с Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани проходит в Госдепартаменте через несколько дней после того, как Катар отверг требования, выставленные Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ в обмен на отмену их санкций в отношении Катара.

Четыре арабских государства заявили, что не нормализуют отношения до тех пор, пока Катар не выполнит 13 требований, среди которых – охлаждение отношений с Ираном и закрытие финансируемого Катаром агентства новостей Al Jazeera.

Группа государств во главе с Саудовской Аравией приостановила отношения с Катаром, обвинив его в поддержке экстремистских группировок и дестабилизации региона. Катар отрицает все обвинения.

Тиллерсон призвал страны Персидского залива к диалогу как к наилучшему способу достичь разрешения разногласий дипломатическим путем.

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт недавно высказала сомнения в том, что предполагаемая поддержка Катаром террористических группировок является реальной причиной введения эмбарго.

Помимо разрыва дипломатических отношений, четыре страны закрыли свое воздушное пространство для катарских авиалиний и заблокировали единственную сухопутную границу страны, которая является жизненно важным каналом импорта продуктов питания.

Перед Тиллерсоном стоит задача балансировать интересы США в Саудовской Аравии и особенно – в Катаре. Администрация Трампа надеется заключить сделки с Саудовской Аравией стоимостью более 350 миллиардов долларов. В то же время в Катаре находится самая крупная в регионе военная база ВВС США – Эль-Удейд.