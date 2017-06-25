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Госсекретарь США призвал Катар и его соседей к диалогу

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон заявил, что снижение тональности риторики будет способствовать уменьшению напряженности

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Катар начал изучать требования, предъявленные Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью разрешить дипломатический конфликт, начавшийся ранее в этом месяце.

«Хотя Катару будет очень трудно выполнить некоторые элементы этих требований, существуют обширные области, которые могут составить основу для непрерывного диалога, ведущего к урегулированию», – говорится в заявлении главы Госдепартамента, распространенном в воскресенье.

«Если эти страны встретятся и продолжат этот разговор, то это было бы плодотворным следующим шагом, – отметил Тиллерсон. – Мы считаем, что наши союзники и партнеры становятся сильнее, когда они работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель – остановить терроризм и борьба с экстремизмом. Каждая из этих стран может внести свой вклад в эту работу».

«Снижение тональности риторики также будет способствовать уменьшению напряженности, – добавил госсекретарь США. – Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать тесные контакты со всеми сторонами и поддерживать посреднические усилия эмира Кувейта».

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