Госсекретарь США призвал Катар и его соседей к диалогу

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Катар начал изучать требования, предъявленные Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью разрешить дипломатический конфликт, начавшийся ранее в этом месяце.

«Хотя Катару будет очень трудно выполнить некоторые элементы этих требований, существуют обширные области, которые могут составить основу для непрерывного диалога, ведущего к урегулированию», – говорится в заявлении главы Госдепартамента, распространенном в воскресенье.

«Если эти страны встретятся и продолжат этот разговор, то это было бы плодотворным следующим шагом, – отметил Тиллерсон. – Мы считаем, что наши союзники и партнеры становятся сильнее, когда они работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель – остановить терроризм и борьба с экстремизмом. Каждая из этих стран может внести свой вклад в эту работу».

«Снижение тональности риторики также будет способствовать уменьшению напряженности, – добавил госсекретарь США. – Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать тесные контакты со всеми сторонами и поддерживать посреднические усилия эмира Кувейта».