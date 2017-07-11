Тиллерсон ведет переговоры с руководством Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится с визитом в Катаре для переговоров, призванных разрешить спор между этой страной и ее соседями.

В Катар Тиллерсон прибыл из Кувейта, который прилагает усилия для урегулирования кризиса. В Кувейте госсекретарь встретился с эмиром Шейхом Сабахом аль-Ахмед аль-Сабахом.

В столице Катара Дохе Тиллерсон встретился с министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом аль-Тани, высоко оценив его усилия, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации ситуации.

Во вторник Шейх Мохаммед и Тиллерсон обсудят кризис, а на следующий день Тиллерсон переговорит с другими сторонами.

«Я надеюсь, что нам удастся достичь некоторого прогресса, чтобы начать двигаться к разрешению ситуации», – сказал Тиллерсон.

В прошлом месяце Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и еще несколько стран прекратили дипломатические отношения с Катаром и ввели сухопутную, воздушную и морскую блокаду Катара, обвинив страну в поддержке терроризма.

Конечной точкой турне Тиллерсона станет Саудовская Аравия, которую он посетит в четверг.

Советник по коммуникациям Р.С. Хэммонд заявил, что цель поездки Тиллерсона в страны Персидского залива – выяснить, как можно разрешить ситуацию с Катаром.

Как заявил Хэммонд, президент ясно дал понять, что его главная цель – убедить все арабские страны прилагать больше усилий для прекращения финансирования терроризма. После своей первой зарубежной поездки, которая началась с Саудовской Аравии, Трамп обвинил Катар в поддержке терроризма на высочайших уровнях. Катар эти обвинения отвергает.

Группа стран во главе с Саудовской Аравией выдвинула Катару список требований из 13 пунктов, в числе которых – призыв минимизировать отношения с Ираном и закрыть финансируемую из катарской казны вещательную сеть «Аль-Джазира». Катар заявил, что готов вести переговоры, но не поступится своим суверенитетом.

Тиллерсон заявил: «На мой взгляд, Катар достаточно четко обозначил свои позиции, и я считаю, что они вполне разумны».